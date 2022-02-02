Киностудию имени Довженко на пять лет решили сдать в аренду

Помещения павильонов киевской киностудии имени Александра Довженко выставлены на аукцион для аренды.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИУ), общая площадь помещений составляет 2671,2 квадратных метра. Расположены они по адресу проспект Победы, 44.

ФГИУ планирует сдавать в аренду павильоны на пять лет, а стартовая ежемесячная цена 581 161,95 грн.

Чтобы стать полноправным арендатором помещений знаменитого и выгодно расположенного помещения, необходимо подать заявку на аукцион до 8 часов вечера 13 февраля 2022 года.

Сами торги должны состояться 14 февраля в 11:15.

"Национальный центр Александра Довженко" является крупнейшим киноархивом Украины, в котором хранятся более 9 тысяч художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Предприятие было основано в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР украинской кинокопировальной фабрики (основанной в 1938 году). Здание центра расположено на Голосеевской площади в Киеве у одноименной станции метро.

"Довженко-Центр" объединяет кинохранилище, единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство. Свою деятельность предприятие описывает как сохранение, популяризацию, исследование и распространение национального кинонаследия в Украине и за рубежом.

Напомним, Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино.

Решение было принято на заседании правительства 26 января. До этого предприятие пребывало в сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

В связи с несогласием с решением правительства министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об отставке, которое лишь спустя несколько дней поступило в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Кабмин вывело само Госкино из-под подчинения Минкультуры и подчинило его себе напрямую, причем без согласования с министерством.