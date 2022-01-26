Кабмин отобрал у Минкульта Довженко-Центр, переподчинив его Госкино

Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании правительства 26 января. До этого предприятие пребывало в сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

Госкино Кабмин поручил в трехмесячный срок утвердить стратегический план развития Довженко-Центра. Отмечается, что целью принятия решения является эффективное управление объектами государственной собственности, а также содействие надлежащему выполнению задач, возложенных на Госкино.

Напомним, что 10 ноября 2021 года правительство вывело само Госкино из-под подчинения Минкультуры и подчинило его себе напрямую, причем без согласования с министерством.

Сам чиновник, находившийся во время принятия решения в командировке в Париже, возмутился им и назвал его нелогичным и противоречащим концепции реформы о передаче операционных функций соответствующим службам и агентствам.

"Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", — заявил тогда Ткаченко.

В связи с несогласием с решением правительства даже написал заявление об отставке с должности министра, которое лишь спустя несколько дней поступило в Верховную Раду.

Однако лидер фракции монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил, что правящая политсила не собирается поддерживать отставку Ткаченко якобы потому, что тот не посоветовался с депутатами из этой фракции перед публичным объявлением о решении.

Позже Арахамия заявил, что Ткаченко и вовсе передумал увольняться после того, как пообщался на эту тему с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По его словам, "эта история осталась только в медиапространстве".

Отметим, что Национальный центр Александра Довженко является крупнейшим киноархивом Украины, в котором хранятся более 9 тысяч художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Предприятие было основано в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР украинской кинокопировальной фабрики (основанной в 1938 году). Здание центра расположено на Голосеевской площади в Киеве у одноименной станции метро.

Довженко-Центр объединяет кинохранилище, единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство. Свою деятельность предприятие описывает как сохранение, популяризацию, исследование и распространение национального кинонаследия в Украине и за рубежом.