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Роднянський готує екранізацію бестселера про становлення путінського режиму

Роднянський готує екранізацію бестселера про становлення путінського режиму
Олександр Роднянський. Фото: скріншот інтерв'ю продюсера російському блогеру Іллі Варламову

Українсько-російський кінопродюсер Олександр Роднянський займається створенням серіалу, що розповідає про становлення в Росії режиму Володимира Путіна. Про це повідомляє видання Variety.

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Зазначається, що його американська компанія AR Content знімає екранізацію виданого в 2015 році бестселера "Вся кремлівська рать" російського журналіста та колишнього головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигара, створеного на основі десятків його інтерв'ю з людьми з найближчого оточення Путіна.

Як пише ЗМІ, серіал розповість про те, як скромний колишній офіцер КДБ став одним із найстрашніших політиків у світі, відкриє завісу над тим, що відбувається у стінах Кремля, і покаже, як діє Путін та його найближче оточення.

"Вся кремлівська рать" покликана показати своєчасний погляд на події, які вплинули на прихід російського президента до влади та передвіщувала вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Доля Європи та нового світового порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою за Україну у війні, що потрясла основи сучасного суспільства, розв'язаній однією людиною - Путіним. Телешоу розповість не лише про махінації різних гравців. За своєю суттю історія простежить еволюцію мислення Путіна", - зазначає сам Роднянський, який порівнює свій фільм із "Картковим будиночком".

За словами медіаменеджера, колишній оперативник КДБ у НДР спочатку намагався домогтися прихильності Заходу, але після війни в Іраку і особливо після "кольорових революцій" у Грузії та Україні Путін відчув себе зрадженим.

"Війна, яку він веде в Україні, - прямий наслідок цього почуття. "Вся кремлівська рать" покаже міжнародній аудиторії, як крок за кроком розум Путіна розчинявся в теоріях змови і як люди навколо нього використовували його глибокі страхи та недовіру до західних цінностей, які він завжди вважав цинічною брехнею", - зазначає продюсер.

Нагадаємо, що книгу "Вся кремлівська рать" свого часу рекомендував до прочитання, зокрема, колишній міністр Кабінету міністрів та співзасновник інтернет-банку monobank Дмитро Дубілет.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов