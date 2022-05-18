Роднянский готовит экранизацию бестселлера о становлении путинского режима

Украинско-российский кинопродюсер Александр Роднянский занят созданием сериала, повествующего о становлении в России режима Владимира Путина. Об этом сообщает издание Variety.

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Отмечается, что его американская компания AR Content снимает экранизацию изданного в 2015 году бестселлера "Вся кремлевская рать" российского журналиста и бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, созданного на основе десятков его интервью с людьми из ближайшего окружения Путина.

Как пишет СМИ, сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире, приоткроет завесу над тем, что происходит в стенах Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение.

"Вся кремлевская рать" призвана показать своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля.

"Судьба Европы и нового мирового порядка решается в режиме реального времени на поле боя за Украину в войне, потрясшей основы современного общества, развязанной одним человеком - Путиным. Телешоу расскажет не только о махинациях различных игроков. По своей сути история проследит эволюцию мышления Путина", - отмечает сам Роднянский, сравнивающий свой фильм с "Карточным домиком".

По словам медиаменеджера, бывший оперативник КГБ в ГДР поначалу пытался добиться расположения Запада, но после войны в Ираке и особенно после "цветных революций" в Грузии и Украине Путин почувствовал себя преданным.

"Война, которую он ведет в Украине, — прямое следствие этого чувства. "Вся кремлевская рать" покажет международной аудитории, как шаг за шагом разум Путина растворялся в теориях заговора и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие к западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью", - отмечает продюсер.

Напомним, что книгу "Вся кремлевская рать" в свое время рекомендовал к прочтению, в частности, бывший министр Кабинета министров и сооснователь интернет-банка monobank Дмитрий Дубилет.