Минкульт недоволен, что решение о выводе фильмофонда из Довженко-Центра приняли без него

Министерство культуры и информационной политики заявляет, что не было проинформировано о решении Государственного агентства по кино о реорганизации госпредприятия "Национальный центр Александра Довженко". Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Там отмечают, что хотя Госкино не подчиняется МКИП и, соответственно, реорганизация центра является прерогативой Госкино и Кабинета министров, но поскольку этот вопрос включает также определение дальнейшей судьбы коллекции фильмофонда, то он должен быть решен при участии министерства.

Минкульт указывает, что указом президента №511/94 от 10 сентября 1994 года о создании Довженко-Центра было установлено, что все фильмы и фильмовые материалы киностудий Украины, созданные за счет бюджетных средств, являются общегосударственной собственностью Украины – национальным культурным наследием.

"Соответственно, решение о передаче коллекции Госкино, как руководящий орган, должно было согласовать с МКИП. До сегодняшнего дня соответствующего запроса в МКИП не поступало", - отмечается в сообщении.

Поскольку коллекция, которая формировалась с 1994 года, имеет ценность как целостное собрание, а также ввиду отсутствия упомянутого согласования МКИП инициировало обсуждение решения о реорганизации Центра Довженко с Кабмином и Госкино.

"Сохранность и целостность коллекции, являющейся частью национального культурного наследия, не должна ни в коем случае быть под угрозой. Мы обеспокоены угрозой целостности коллекции Довженко-Центра. Запроса на согласование относительно передачи коллекции другому юридическому лицу по состоянию на сегодняшний день мы не получали. Наши специалисты обсудили ситуацию с Довженко-Центром... Сейчас видим по меньшей мере два варианта возможных решений", – заявил министр Александр Ткаченко.

В Минкульте подчеркивают, что какие-либо решения, касающиеся функционирования украинских культурных институтов и учреждений, не должны ставить под угрозу их деятельность и существование.

"Передача сущностных функций по сохранению фильмофонда в соответствии с решением Госкино может привести к разрушению целостности коллекции, которая последовательно формировалась с 90-х годов в Довженко-Центре. Еще более негативный эффект подобное решения будет иметь в целом на сферу - сигнал того, что вместо поддержки устойчивых и состоятельных институций имеем угрозу их деятельности и существованию внутри страны", - подчеркнула замминистра Галина Григоренко.

По ее словам, в разговорах с партнерами о помощи Украине в первую очередь представители власти говорят о поддержке устойчивости институтов как залоге выживания сферы, а институты – это не только фонды и имущество, но и люди и команды.

По ее мнению, такие пертурбации как с Довженко-Центром, "точно не будут способствовать" постоянству и развитию способностей, в том числе в сфере культурной дипломатии.

Напомним, что накануне Довженко-Центр возмутился решением Госкино, предусматривающим передачу имеющейся у него коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

В свою очередь в агентстве аргументировали необходимость реорганизации центра убыточностью и неэффективностью института, поддерживающего свою деятельность только за счет государственных дотаций и формально не являющегося архивным учреждением, а только лишь хранящего фильмы.

Отметим, что ранее Довженко-Центр подчинялся именно Министерству культуры, однако в январе 2022 года Кабмин решил передать его в сферу управления Госкино.