Мінкульт незадоволений, що рішення про виведення фільмофонду з Довженко-Центру прийняли без нього

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що не було поінформоване про рішення Державного агентства з питань кіно щодо реорганізації держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка". Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Там зазначають, що хоча Держкіно не підпорядковується МКІП і, відповідно, реорганізація центру є прерогативою Держкіно та Кабінету міністрів, але оскільки це питання включає також визначення подальшої долі зібрання фільмофонду, то воно мало б бути вирішене за участі міністерства.

Мінкульт вказує, що указом президента №511/94 від 10 вересня 1994 року про створення Довженко-Центру було встановлено, що всі фільми та фільмові матеріали кіностудій України, створені за рахунок бюджетних коштів, є загальнодержавною власністю України – національною культурною спадщиною.

"Відповідно, рішення про передачу колекції Держкіно, як керівний орган, мало погодити з МКІП. До сьогодні відповідного запиту до МКІП не надходило", - зазначається в повідомленні.

Оскільки колекція, що формувалася з 1994 року, має цінність як цілісне зібрання, а також з огляду на відсутність згаданого погодження, МКІП ініціювало обговорення рішення про реорганізацію Центру Довженка з Кабміном та Держкіно.

"Збереженість та цілісність колекції, що є частиною національної культурної спадщини, не має в жодному разі бути під загрозою. Ми стурбовані загрозою цілісності колекції Довженко-Центру. Запиту на погодження щодо передачі колекції іншій юридичній особі станом на сьогодні ми не отримували. Наші фахівці обговорили ситуацію з Довженко-Центром... Наразі бачимо щонайменше два варіанти можливих рішень", – заявив міністр Олександр Ткаченко.

В Мінкульті підкреслюють, що будь-які рішення, які стосуються функціонування українських культурних інституцій та установ, не повинні ставити під загрозу їх діяльність та існування.

"Передача сутнісних функцій зі збереження фільмофонду відповідно до рішення Держкіно може призвести до руйнування цілісності колекції, яка послідовно формувалась з 90-х років у Довженко-Центрі. Ще більш негативний ефект подібне рішення матиме загалом на сферу – сигнал того, що замість підтримки сталих та спроможних інституцій маємо загроженість їх діяльності та існуванню всередині країни", - наголосила заступниця міністра Галина Григоренко.

За її словами, в розмовах з партнерами щодо допомоги Україні в першу чергу представники влади говорять про підтримку сталості інституцій, як запоруку виживання сфери, а інституції – це не тільки фонди та майно, а ще й люди та команди.

На її думку, такі пертурбації, як з Довженко-Центром, "точно не сприятимуть" сталості та розвитку спроможностей, в тому числі в сфері культурної дипломатії.

Нагадаємо, що напередодні Довженко-Центр обурився рішенням Держкіно, яке передбачає передачу наявної у нього колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

У свою чергу в агентстві аргументували необхідність реорганізації центру збитковістю та неефективністю інституції, котра підтримує свою діяльність лише за рахунок державних дотацій і формально не є архівною установою, а лише зберігає фільми.

Зазначимо, що раніше Довженко-Центр підпорядковувався саме Міністерству культури, однак в січні 2022 року Кабмін вирішив передати його до сфери управління Держкіно.