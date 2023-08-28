Путь к узурпации. Почему мэры городов не могут оставаться у власти более двух сроков

Если посмотреть новости на сайтах городов, в которых мэры не меняются по несколько сроков, то можно часто можно заметить характерную черту – о коррупционных сделках местных властей не пишут, как о чем-то сенсационном. Журналисты пишут о хищении средств на закупках так, будто описывают ежегодное празднование дня города – все знают кто, как, когда, где, а потому удивить может не сам факт коррупции, а только внезапные набеги правоохранительных органов по информации очередного журналистского расследования.

Именно многолетнее пребывание у власти, которое нивелирует почти все предохранители, делает возможным эту ужасную ситуацию, когда целые города попадают в зависимость к одному лицу – городскому голове, или стоящим за ним кукловодам.

Формально, сегодня рекордсменом среди украинских мэров-долгожителей является глава многострадального Бахмута в Донецкой области Алексей Рева. Он стал руководителем города еще в 1990 году, во времена СССР. Как человек "старого закалки", он за это время только раз получил обвинения в коррупции. С тех пор работал чисто.

Давайте посмотрим на большие города, где денег больше, а значит и коррупционных рисков. Примечательно, что почти все "долгожители" пришли к власти на местных выборах в 2010 году и с тех пор не выпускают ее из рук (только смерть Геннадия Кернеса помешала ему остаться в должности мэра Харькова). Среди других многолетних мэров, пришедших в 2010 году: Юрий Вилкул в Кривом Роге, Михаил Симашкевич в Каменце-Подольском, Игорь Сапожко в Броварах, Сергей Надал в Тернополе и Владимир Хомко в Ровно.

С отрывом в один избирательный цикл всех них опережает действующий чемпион-тяжеловес – городской голова Львова Андрей Садовый, который у власти с 2006 года. Он был избран на должность во время самых грязных местных выборов, как писали тогда львовские газеты.

Многолетнее мэрство – многолетняя коррупция

На ярком примере Андрея Садового разберем, почему многолетнее пребывание в должности не приносит пользы городам и почему необходимо прекратить практику взращивания локальных "путинов" и "лукашенок", которая может вылиться в передачу власти наследникам.

Наблюдая за действиями Андрея Садового у власти иногда может показаться, что первое, о чем думает, мэр – это сохранение у власти. Поэтому он пытался поддерживать хорошие отношения со всеми президентами. Даже с Виктором Януковичем, который был осужден за госпредательство. В 2011 году Садового зафиксировали на камеры на дне рождения Януковича вместе с мэром Харькова Кернесом. После того, как видео было обнародовано уже после Революции достоинства, Садовый оправдывался, что ему нужны деньги на Евро-2012. Странное место для выбивания денег, не та ли?

На этом фоне стоит упомянуть еще одну черту львовского мэра – безграничное приспособленство. В свое время он даже признавался в любви к… русскому языку.

Все изменилось, когда партия Садового "Самопомич" вошла в парламент и создала там третью по величине фракцию. Не скрывавший своих президентских амбиций Садовый не смог договориться с тогдашним хозяином Банковой Петром Порошенко и получил от технологов последнего «мусорную блокаду» города, благодаря которой Садовый потерял в рейтинге, но смог просадить рейтинг Порошенко во Львове еще больше.

С властью Владимира Зеленского у Садового сначала было неплохо – он пытался держаться подальше от Слуг народа и не выпадал в сторону нового президента. Но всегда наступает момент, когда количество перерастает в качество. Накопленный годами коррупционный багаж стал просто прорываться.

В ноябре 2019 года Специальная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Садовому в злоупотреблении властью. Фабула уголовного производства была следующей – продажа земли на границе Львова и села Рясне-Русская нидерландской компании CTP под строительство индустриального парка в 2015 году за 54 млн. грн. По данным следствия, Садовый и его "молодая команда" продали землю, принадлежавшую сельской общине, да еще по пониженной в несколько раз цене.

Дальше снежный ком начал наращиваться. Садовому начали вспоминать все за многие годы, когда он заговаривал свои управленческие "проколы" и коррупционные схемы через собственные СМИ (включая 24 телеканала), всегда находя плохого «крайнего».

Первым громким коррупционным скандалом Садового в должности городского головы (если не вспоминать обманутых 200 тысяч вкладчиков "Галицких инвестиций") – около 10 уголовных дел, возбужденных в 2014-2015 годах по фактам мошенничества и коррупции при подготовке к Евро-2012 во Львове. Только на проектировании строительства «Арены Львов» были украдены из бюджета 24 млн грн (в то время приличные средства). 37 млн грн перевели на счет австрийской фирмы ALPINBAU GmbH за разработку проектно-сметной документации для строительства стадиона, а затем экспертиза показала, что стоимость этой услуги – не более 13 млн грн.

На закупке трамваев к Евро-2012 команда Садового, как сообщало издание "Варта", "заработала" около 15 млн грн, не докупив три трамвая из партии в 14 штук.

"Мусорная блокада" Львова, как ее представил горожанам Садовый, была следствием бездействия его исполкома, из-за чего на закрытой городской свалке погибли четыре человека.

Суд признал виновным мэра Львова Андрея Садового и исполкома по бездействию при закрытии свалки. 30 мая 2016 в полиции Львовщины открыли уголовное производство по факту пожара на Львовском мусорном полигоне.

Однако виновниками сделали чиновников помельче. Самая «рыба» – экс-руководитель Управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрий Голец. Он оставался в должности до ноября 2016 года, пока его не поймали на получении взятки.

И это только самые крупные кейсы, ставшие известными общественности и ставшие предметом уголовного расследования. А работают еще меньшие схемы, которые наносят бюджету Львова ущерб, не давая городу развиваться.

Какой выход? Требуются изменения в законодательство и ограничение срока у власти

На примере Садового видно, что многолетнее мэрство может использоваться как механизм обогащения чиновниками власти. По своей сути это больше похоже на феодальное узурпирование власти, которое поддерживается коррупционной составляющей, сетями голосования административного аппарата и собственными СМИ, которые в глаза львовянам говорят, что они тетушки!

Действующее законодательство и действующая правоохранительная система не могут остановить феодализацию. Поэтому, чтобы искоренить его во Львове и других городах Украины, нужны новые предохранители. Таким предохранителем может стать ограничение нахождения у власти мэра не более двух сроков подряд (как с президентской должностью). В США, например, это устоявшаяся практика в местном самоуправлении. В Нью-Йорке, например, двумя терминами ограничен не только мэр, но и другие чиновники из его администрации.