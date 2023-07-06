Резников должен либо объяснить коррупцию в Минобороны, либо подать в отставку – бывшая глава Совета реформ Барабаш

Министр обороны Алексей Резников должен объяснить ряд коррупционных скандалов, произошедших в последнее время в министерстве или подать в отставку.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала антикоррупцина активистка, инвестбанкир, бывший исполнительный директор Совета реформ при Президенте Украины Мария Барабаш.

Она приводит данные Центра противодействия коррупции, согласно которым Резников пустил на ветер 36 миллиардов гривен бюджетных денег, оплатив услуги и товары поставщикам, но не получив их.

“Тендеры выигрывают часто компании, которые не могут выполнить заказ или качество товаров будет крайне низким. Именно о таких коррупционных рисках предупреждал полковник Евгений Елькин в 2021-2022 годах председателя Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, членов Комитета и председателя подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО Марьяну Безуглу. Проигнорировали”, – написала Барабаш.

Она подсчитала, что за 36 млрд грн теоретически можно было бы приобрести около 200 тысяч FPV дронов.

“Прямо на каждого орка по дрону. А что у нас есть? Есть как самооценка Резникова просто уже начинает выпирать из телеэкранов и продолжение каких-то мутных и не эффективных тендеров в МО”, - отмечает эксперт.

“Мы видим, как через 1,5 года после полномасштабного вторжения бойцы покупают себе очень много необходимого оборудования, оружия, транспорта и т.д. Снабжением беспилотников и обучением операторов БПЛА занимается министр цифровой трансформации Федоров и волонтеры. Почему? Ибо очевидно, что это не делает МО. Кадровая политика тоже вызывает множество вопросов. Замминистра Вячеслав Шаповалов получил подозрение за хищение средств МО. Где ответственность Резникова? Ну хоть какая-нибудь? Ну публично? Извинения? Раскаяние?” – добавила Барабаш.

“Резюмируя все сказанное. У нас есть: Коррупция в МО. Неэффективные закупки на десятки миллиардов гривен, что является реальной диверсией, которая снижает обороноспособность государства. Странные и не самые добродетельные люди в окружении министра. Полное игнорирование всего вышеперечисленного министром Резниковым. Надеюсь только игнорирование, а не участие. Такой министр должен или выйти с объяснением к общественности, или подать в отставку. Ни того, ни другого мы не видим”, - считает экс-председатель Совета реформ.

"Если не изменить ситуацию в МО, то коррупционный монстр проглотит не только 36 миллиардов, он сожрет весь государственный бюджет Украины", - резюмировала она.