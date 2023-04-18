Результаты проверки слива документов будут готовы через 45 дней - Пентагон

Министерство обороны продолжает активно заниматься инцидентом, связанным с несанкционированным разглашением секретных документов. В течение 45 дней секретарю будут предоставлены первоначальные выводы и рекомендации по усовершенствованию политики и процедур департамента, связанных с защитой секретной информации.

Департамент тесно контактирует с Белым домом, Конгрессом, межведомственными партнерами, союзниками и партнерами, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-конференции.

Сингх обратилась к журналистам и заключила их быть внимательными к тому, как и что они сообщают из-за секретного характера этой информации и ее потенциального влияния на национальную безопасность США, союзников и партнеров.

В Пентагоне отметили, что Департамент серьезно относится к этой утечке. Министр обороны Ллойд Остин и чиновники Пентагона продолжают созывать ежедневные встречи, чтобы проверить объем и масштаб разглашения, а также обеспечить принятие соответствующих мер по их смягчению.

Она напомнила, что департамент ранее публично признал, что в Украине есть небольшая военная часть США, которая оказывает критически важную поддержку посольству США, офису атташе по обороне в поддержку программ помощи в сфере безопасности. Это не новая новость, добавила она.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в сеть были слиты засекреченные западные военные документы по войне в Украине. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В Офисе президента Украины и украинской разведке заявляли, что эта информация является фейком России.