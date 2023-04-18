Результати перевірки зливу документів будуть готові за 45 днів - Пентагон

Міністерство оборони продовжує активно займатися інцидентом, пов'язаним з несанкціонованим розголошенням секретних документів. Протягом 45 днів секретарю будуть надані початкові висновки та рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур департаменту, пов’язаних із захистом секретної інформації.

Департамент тісно контактує з Білим домом, Конгресом, міжвідомчими партнерами, союзниками та партнерами, заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх на прес-конференції.

Сінгх звернулася до журналістів і заклмкала їх бути уважними до того, як і що вони повідомляють через секретний характер цієї інформації та її потенційний вплив на національну безпеку США, союзників і партнерів.

В Пентагоні зазначили, що Департамент серйозно ставиться до цього витоку. Міністр оборони Ллойд Остін і високопосадовці Пентагону продовжують скликати щоденні зустрічі, щоб перевірити обсяг і масштаб розголошення, а також забезпечити вжиття відповідних заходів для їх пом'якшення.

Вона нагадала, що департамент раніше публічно визнав, що в Україні є невелика військова частина США, яка надає критично важливу підтримку посольству США, офісу аташе з питань оборони на підтримку програм допомоги у сфері безпеки. Це не нова новина, додала вона.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ця інформація є фейком Росії.