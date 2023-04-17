Пентагон підтвердив наявність американських військових в США

Міністерство оборони США офіційно підтвердило наявність нечисленної групи військових в Україні й пояснило мету їх перебування.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ".

"Хочу звернути увагу на те, що ми бачили в публікаціях преси і що вимагає від нас викладення фактів стосовно військової присутності США в Україні. Ми публічно заявляли раніше, що в Україні присутні невеликі військові підрозділи США для надання критично важливої підтримки посольства США", - зауважила представниця Пентагону.

Вона підкреслила, що військові не беруть участі у бойових діях, їхні обов’язки включають підтримку Офісу аташе з питань оборони, американських програм оборонної підтримки, проведення моніторингу з американського боку, а також підтримку безпеки посольства США.

Нагадаємо, оборонне відомство США розуміє стратегію України і впевнено в її силах. США перебувають в тісній комунікації з українським керівництвом, Збройними силами України і політичним керівництвом, і розуміють стратегію, яку вирішено реалізувати.