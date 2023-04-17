Пентагон подтвердил наличие американских военных в США

Министерство обороны США официально подтвердило наличие немногочисленной группы военных в Украине и объяснило цель их пребывания.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает "Укринформ".

"Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов по военному присутствию США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие военные подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США", - заметила представительница Пентагона.

Она подчеркнула, что военные не участвуют в боевых действиях, их обязанности включают в себя поддержку Офиса атташе по вопросам обороны, американских программ оборонной поддержки, проведение мониторинга с американской стороны, а также поддержку безопасности посольства США.

Напомним, оборонное ведомство США понимает стратегию Украины и уверенно в ее силах. США находятся в тесной коммуникации с украинским руководством, Вооруженными силами Украины и политическим руководством и понимают стратегию, которую решено реализовать.