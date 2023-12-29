Россия заставляет воевать на своей стороне украинских военнопленных - ISW

Россия развернула на передовой батальон, сформированный из украинских военнопленных, чем еще раз подчеркнула пренебрежение и нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW)

Согласно сообщению, российские государственные издания сообщили 28 декабря, что вблизи села Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированного из украинских военнопленных и подчиненного формированию "Каскад" МВД Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее 27 октября российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в России и отправил их на обучение перед отправкой на запад Донецкой области в начале ноября.

ISW пишет, что использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает использование военнопленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти.

Россия временно прекратила обмен пленными

Напомним, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Украине нет смысла удерживать российских пленных, она готова к диалогу и выдвигает российской стороне разные предложения, однако именно Россия временно прекратила обмены.

В Кремле пытаются таким образом давить на украинское общество и сформировать впечатление, что украинская власть не занимается этим вопросом.

Отметим, что с лета Россия и Украина фактически перестали обмениваться военнопленными. Последний обмен прошел еще седьмого августа. Тогда удалось вернуть в Украину из российского плена еще 22 украинских воинов, а 6 июля из российского плена удалось вернуть домой 45 человек.