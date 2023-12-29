Росія змушує воювати на своєму боці українських військовополонених - ISW

Росія розгорнула на передовій батальйон, сформований з українських військовополонених чим ще раз підкреслила нехтування та порушення Женевської конвенції про військовополонених.

Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW)

Згідно з повідомленням, російські державні видання повідомили 28 грудня, що поблизу села Урожайного на заході Донецької області у бойових діях вперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", сформованого з українських військовополонених і підпорядкованого формування "Каскад" МВС Донецької народної республіки (ДНР).

Раніше 27 жовтня російські ЗМІ повідомляли, що батальйон завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у Росії та відправив їх на навчання перед відправкою на захід Донецької області на початку листопада.

ISW пише, що використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє використання військовополонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила.

Росія тимчасово припинила обміни полоненими

Нагадаємо, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Україні немає сенсу утримувати російських полонених, вона готова до діалогу і висуває російській стороні різні пропозиції, проте саме Росія тимчасово припинила обміни.

У Кремлі намагаються таким чином намагаються тиснути на українське суспільство і сформувати враження, що українська влада не займається цим питанням.

Зауважимо, з літа Росія та Україна фактично перестали обмінюватись військовополоненими. Останній обмін відбувся ще сьомого серпня. Тоді вдалося повернути в Україну з російського полону ще 22 українських воїнів, а 6 липня з російського полону вдалося повернути додому 45 людей.