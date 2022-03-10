Сеть Burger King прекратила инвестиции в рестораны в России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King отказалась от корпоративной поддержки своего бизнеса в РФ. Об этом сообщает CNN.

Компания Restaurant Brands International, владеющая сетью бургерных, заявила что "приостановила всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок". Торговая марка прекращает инвестиции и расширение в регионе.

Причем рестораны Burger King в России могут продолжать работу, так как, по заявлению компании, около 800 точек сети "полностью франчайзинговые". Это означает, что RBI не может просто закрыть эти рестораны в России, как это сделали другие бренды, включая McDonalds.

"У нас есть давние юридические соглашения, которые нелегко изменить", — говорится в заявлении компании.

Burger King заявила, что намерена "перенаправлять любую прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь украинским беженцам".

Напомним, сразу три самые популярные мировые сети ресторанов - KFC, MacDonalds и Starbucks - заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине.

При этом американские сети фаст-фуд KFC и McDonald's открывают кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов.