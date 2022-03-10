Мережа Burger King припинила інвестиції в ресторани у Росії

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King відмовилася від корпоративної підтримки свого бізнесу у РФ. Про це повідомляє CNN.

Компанія Restaurant Brands International, що володіє мережею бургерних, заявила, що "припинила всю свою корпоративну підтримку російського ринку, включаючи операції, маркетинг і ланцюжок поставок". Торгова марка припиняє інвестиції та розширення у регіоні.

Причому ресторани Burger King у Росії можуть продовжувати роботу, оскільки, за заявою компанії, близько 800 точок мережі "повністю франчайзингові". Це означає, що RBI не може просто закрити ці ресторани у Росії, як це зробили інші бренди, включаючи McDonalds.

"У нас є давні юридичні угоди, які нелегко змінити", - йдеться у заяві компанії.

Burger King заявила, що має намір "перенаправляти будь-який прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям".

Нагадаємо, відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів - KFC, MacDonalds і Starbucks - заявили, що йдуть з Росії через розв'язання війни в Україні.

При цьому американські мережі фаст-фуд KFC та McDonald's відкривають кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів.