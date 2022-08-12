Сколько стоят уничтоженные российские самолеты в Крыму: подсчеты Forbes

На аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму Россия могла потерять военные самолеты на общую сумму около $380 млн. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на свои данные.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника России стоимостью $650 млн – $850 млн. По предварительным данным, было уничтожено восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20.

Стоимость каждого из самолетов такова:

Су-30СМ – $50 млн;

Су-24МР – $6 млн;

Ил-76 – $86 млн.

При расчетах издание ориентировалось на спутниковые снимки, но они не показывают всех последствий удара.

Официально Генштаб ВСУ не сообщал о причастности украинских сил ко взрывам на аэродроме "Саки". Российская сторона заявила, что якобы на аэродроме "детонировали боеприпасы в результате нарушений противопожарной безопасности ".

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.