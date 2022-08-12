Скільки коштують знищені російськи літаки в Криму: підрахунки Forbes

На аеродромі "Саки"‎ поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму Росія могла втратити військових літаків на загальну суму приблизно $380 млн. Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на свої дані.

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Перед вибухами на аеродромі розміщувалася авіатехніка Росії вартістю $650 млн – $850 млн. За попередніми даними, було знищено вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20.

Вартість кожного із літаків така:

Су-30СМ – $50 млн;

Су-24МР – $6 млн;

Іл-76 – $86 млн.

При розрахунках видання орієнтувалося на супутникові знімки, але вони не показують усіх наслідків удару.

Офіційно Генштаб ЗСУ не повідомляв про причетність українських сил до вибухів на аеродромі "Саки". Російська сторона заявила, що нібито на аеродромі "детонували боєприпаси внаслідок порушень протипожежної безпеки".

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на півострові.