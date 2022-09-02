Сотрудники БЭБ оказывают давление на финансовые учреждения – УАПС обратилась к руководству государства и Совету бизнес-омбудсмена

Руководство и члены Украинской ассоциации платежных систем "УАПС" (на данный момент реорганизуется в Международную ассоциацию платежного рынка "GAPM") обращаются к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также народным депутатам Украины и Совету бизнес-омбудсмена с просьбой обратить внимание на ситуацию и прекратить беспредел и давление, оказываемое отдельными сотрудниками Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины на финансовые учреждения, платежные организации и украинское сообщество финтех и инновационных компаний.

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При том, что в условиях войны и военного положения компании этого сектора экономики фактически единственные, кто обеспечивает валютные поступления в страну. Кроме того, они занимаются волонтерской и гуманитарной работой, поддержат нашу армию, платят заработную плату сотрудникам и налоги в бюджет.

Соответствующие письма руководству государства и учреждений были направлены и обнародованы Президентом "УАПС" Галиной Хейло 31 августа.

Как говорится в обращении, по имеющейся у Ассоциации информации, БЭБ Украины с августа 2022 года посылает запросы в обслуживающие банки, являющиеся участниками Ассоциации, с целью получения доступа к информации, содержащей банковскую тайну о движении средств по счетам небанковского финансового сектора, а именно: платежных организаций платежных систем, лидеров рынка по переводу средств инициированных с помощью программно-технических комплексов самообслуживания и т.д. Запросы посылаются с подписью заместителя Директора Александра Кучеренко, при исполнителе Евгении Леженко.

Положения Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" предусматривают такие полномочия, однако, как отмечают в "УАПС", вызывают сомнения в их законности, обоснованности и необходимости, поскольку такие запросы, направленные в банковские учреждения, не содержат никаких обоснований относительно предоставления запрашиваемой информации, только ссылка на нормы законодательства. Отсутствуют в запросах и основания, которые должны быть указаны для таких требований в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины и не указаны четко определенные полномочия, для выполнения которых необходимо истребование запрашиваемой информации.

"Указанные действия Бюро экономической безопасности Украины по безосновательному требованию информации значительного объема, которая содержит банковскую тайну и касается множества финансовых учреждений за значительный запрашиваемый период, имеет все признаки произвольного вмешательства в законную хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования и противоречит требованиям Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" о законности и обоснованности", - отмечается в письме руководства "УАПС".

Поэтому, Ассоциация расценивает указанные действия такими, которые могут выходить за пределы задач и полномочий Бюро экономической безопасности Украины, при отсутствии на то законных оснований и обоснований. В связи с этим имеются факты безосновательного опосредованного вмешательства в хозяйственную деятельность множества финансовых учреждений, как банковских, так и небанковских, при отсутствии законных оснований и обоснований необходимости исследования их деятельности, что может расцениваться как очередное давление на представителей финансовой сферы.

"Есть необходимость в объективном выяснении обстоятельств, которые служили предпосылками для начала указанных, безосновательных запросов. Указанные действия Бюро экономической безопасности Украины могут создавать негативные инвестиционные и репутационные последствия для хозяйствующих субъектов и значительно вредят инвестиционной политике Украины", - говорится в письме.