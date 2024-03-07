Швеция присоединилась к НАТО

7 марта Швеция официально присоединилась к НАТО, став 32-м членом альянса.

Об этом говорится в соответствующем протоколе, опубликованном на сайте Госдепа США.

На сайте Белого дома указано, что Швеция является сильной демократией с высокобоеспособной армией, разделяющей ценности (НАТО) и видение мира, а наличие Швеции как союзника НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными.

Фактически, кроме РФ, теперь в Балтийском море не осталось стран, не входящих в НАТО.

"Наличие Швеции как союзника НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными. НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это также важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках". Второй мировой войны", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Интерфакс-Украина" пишет, что премьер Швеции Ульф Кристерссон приглашен на мероприятие первой леди США Джилл Байден по пересмотру обращения президента Джо Байдена к Конгрессу, которое начнется в 21:00 по местному времени.

Церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией объявили о желании вступить в НАТО в 2022 году. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Альянса, в то время как процесс со Швецией затянулся из-за спорных вопросов с Турцией.

Однако 25 января 2024 года президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, подписав соответствующий документ.

26 февраля венгерский парламент поддержал вступление Швеции в НАТО.

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