Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

23 января, вечером, после голосования в турецком парламенте стало известно, что Великое национальное собрание Турции ратифицировало заявку Швеции на вступление в НАТО. "За" проголосовали 287 парламентариев из 346. 55 были против, а остальные – воздержались.

Об этом пишет турецкое издание SVT.

Если президент страны Реджеп Эрдоган подпишет документ, Венгрия останется последним членом НАТО, не ратифицировавшим заявку Швеции.

Отмечается, что голосованию предшествовали примерно четырехчасовые дебаты по поводу членства Швеции, во время которых упоминалось о сожжении Корана и о том, что террористам разрешено свободно ходить по улицам Стокгольма, но звучали и более положительные голоса.

Ранее сегодня премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон получил уведомление от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот предлагал посетить Венгрию и обсудить сложные отношения и будущее сотрудничество в рамках безопасности и обороны.

"Сегодня я направил письмо-приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону для визита в Венгрию для переговоров по вступлению Швеции в НАТО", - написал Орбан.

Напомним, что Швеция и Финляндия еще 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала 31-й страной НАТО. Процесс со Швецией затянулся из-за спорных вопросов с Турцией.

Анкара потребовала от Швеции выдать членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Отношения между странами также обострили сожжение Корана в Стокгольме.

Для вступления в НАТО Швеция внесла поправки в конституцию, изменила свои законы, а также возобновила экспорт оружия в Турцию, т.е. решила все вопросы, вызвавшие обеспокоенность Анкары.