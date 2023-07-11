В правительстве Швеции надеются, что Будапешт теперь не будет блокировать ее вступление в НАТО

После того, как Турция согласилась ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО, Венгрия также поддержит вступление. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает SVT.

"Я уверен, что Венгрия не откажется от членства Швеции в НАТО. "Как можно скорее" – это то, с чем мы сегодня (10 июля, – ред.) пожали руку", – сказал он.

По словам Кристерссона, Швеция не согласилась на новые требования Турции, однако стороны будут продолжать сотрудничество, начатое во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде (именно тогда Турция пообещала поддержать вступление Швеции и Финляндии в Альянс).

Как добавил шведский чиновник, завершение переговоров создает условия для того, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе, который стартует 11 июля, посвятить время другим вещам.

Почему Турция и Венгрия затянули вступление Швеции в НАТО

Швеция подписала протокол о вступлении в НАТО в июле 2022 года вместе с Финляндией. Однако если Хельсинки присоединились к Альянсу в апреле 2023-го, то ратификацию заявки Швеции затянули Турция и Венгрия.

Анкара потребовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. А в январе 2023 года отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме (несколько дней назад, 28 июня, это произошло снова).

В свою очередь представитель правительства Венгрии Золтан Ковач писал, что его страна не ратифицирует заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".

Однако недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт не будет затягивать ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, если Турция изменит свою позицию по этому вопросу.

Швеция в НАТО: согласие Турции на членство

Швеция для вступления в НАТО внесла поправки в конституцию, изменила свои законы, значительно расширила свое сотрудничество по противодействию Рабочей партии Курдистана, а также возобновила экспорт оружия в Турцию, то есть решила все вопросы, вызвавшие беспокойство Анкары.

И вот в понедельник, 10 июля, Турция согласилась передать протокол о присоединении Швеции к НАТО на ратификацию в свой парламент.

Этот шаг предусматривает, что Швеция в частности: