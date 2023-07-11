В уряді Швеції сподіваються, що Будапешт тепер не блокуватиме її вступ у НАТО

Після того, як Туреччина погодилася ратифікувати заявку Швеції на членство у НАТО, Угорщина також підтримає вступ. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає SVT.

"Я впевнений, що Угорщина не відмовиться від членства Швеції в НАТО. "Якнайшвидше" – це те, з чим ми сьогодні (10 липня, – ред.) потиснули руку", – сказав він.

За словами Крістерссона, Швеція не погодилася на нові вимоги Туреччини, однак сторони продовжуватимуть співпрацю, розпочату під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді (саме тоді Туреччина пообіцяла підтримати вступ Швеції й Фінляндії до Альянсу).

Як додав шведський урядовець, завершення перемовин створює умови для того, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі, який стартує 11 липня, присвятити час іншим речам.

Чому Туреччина й Угорщина затягнули вступ Швеції в НАТО

Швеція підписала протокол про вступ до НАТО в липні 2022 року – разом із Фінляндією. Однак якщо Гельсінкі приєдналися до Альянсу в квітні 2023-го, то ратифікацію заявки Швеції затягнули Туреччина та Угорщина.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. А в січні 2023 року відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі (декілька днів тому, 28 червня, це сталося знову).

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач писав, що його країна не ратифікує заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".

Однак нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав, що Будапешт не затягуватиме ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання.

Швеція в НАТО: згода Туреччини на членство

Швеція для вступу в НАТО внесла поправки до конституції, змінила свої закони, значно розширила свою співпрацю з протидії Робітничій партії Курдистану, а також відновила експорт зброї до Туреччини, тобто вирішила всі питання, які викликали занепокоєність Анкари.

І ось у понеділок, 10 липня, Туреччина погодилася передати протокол про приєднання Швеції до НАТО на ратифікацію до свого парламенту.

Цей крок передбачає, що Швеція зокрема: