Туреччина погодилася на членство Швеції в НАТО

Турецька сторона погодилася передати на ратифікацію до свого парламенту протокол про приєднання Швеції до НАТО. Про це йдеться у заяві альянсу за результатом зустрічі 10 липня його генерального секретаря Єнса Столтенберга з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

В НАТО нагадують, що після його останнього саміту Швеція та Туреччина тісно співпрацювали, аби вирішити питання, що викликають "законну безпекову занепокоєність Туреччини".

У рамках цього процесу Швеція внесла поправки до конституції, змінила свої закони, значно розширила свою співпрацю з протидії Робітничій партії Курдистану (PKK), яка в Туреччині вважається терористичною організацією, а також відновила експорт зброї до Туреччини, тобто здійснила усі кроки, викладені в тристоронньому меморандумі, погодженому минулого року.

"Сьогодні Швеція та Туреччина погоджуються продовжувати співпрацю як у рамках Тристороннього постійного спільного механізму, створеного на Мадридському саміті НАТО 2022 року, так і в рамках нового двостороннього договору про безпеку, що передбачає щорічні зустрічі на рівні міністрів і створення робочих груп, якщо це буде необхідно", - йдеться в повідомленні.

На першій же зустрічі в рамках цього договору Швеція має представити свою дорожню карту боротьби з тероризмом у всіх його формах і проявах з метою повного виконання всіх елементів тристороннього меморандуму.

Швеція також пообіцяла не надавати ніякої підтримки Загонам народної оборони (YPG) сирійських курдів та створеної сирійськими курдами Партії демократичної єдності (PYD).

Крім того, Швеція не надаватиме допомогу представникам руху "Хізмет" турецького мислителя Фетхуллаха Ґюлена, що нині проживає в США. Останній у Туреччині офіційно називають "Фетхулахістською терористичною організацією" (FETÖ) через заявлене владою покровительство спробі військового перевороту в країні, що відбулася 15 липня 2016 році.

"І Швеція, і Туреччина погодилися, що співпраця в боротьбі з тероризмом є довгостроковою роботою, яка триватиме після вступу Швеції до НАТО. Генеральний секретар Столтенберг також підтвердив, що НАТО категорично засуджує тероризм у всіх його формах і проявах", - наголошується в заяві.

Зазначено, що НАТО суттєво активізує свою роботу в цій сфері, в тому числі шляхом заснування генсеком нової посади спеціального координатора з питань боротьби з тероризмом.

"Ми зобов’язуємося дотримуватись принципу, згідно з яким для членів альянсу не повинно бути жодних обмежень, бар’єрів чи санкцій щодо оборонної торгівлі та інвестицій. Ми будемо працювати над усуненням таких перешкод", - заявлено також за результатами зустрічі.

Крім того, Швеція і Туреччина домовилися активізувати економічне співробітництво через Спільний турецько-шведський економічний і торговий комітет (JETCO). Вказано, що сторони намагатимуться максимізувати можливості для збільшення двосторонньої торгівлі та інвестицій.

Також Швеція активно підтримуватиме зусилля з активізації процесу вступу Туреччини до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина та лібералізацію візового режиму.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія ще 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. Однак їхнє членство заблокувала Туреччина, вимагаючи від них головним чином видачі членів РПК та руху "Хізмет". Крім того, затягувала своє схвалення членства в НАТО Швеції та Фінляндії Угорщина.

Фінляндія зрештою пішла на поступки Туреччині, і та 30 березня 2023 року ратифікувала протокол про вступ північноєвропейської країни до альянсу. За три дні до того це зробила й Угорщина. 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО.

В свою чергу, тиждень тому Угорщина пообіцяла більше не затягувати зі своєю ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання.