Турция согласилась на членство Швеции в НАТО

Турецкая сторона согласилась передать на ратификацию своему парламенту протокол о присоединении Швеции к НАТО. Об этом говорится в заявлении альянса по результатам встречи 10 июля его генерального секретаря Йенса Столтенберга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

В НАТО напоминают, что после его последнего саммита Швеция и Турция тесно сотрудничали, чтобы разрешить вопросы, вызывающие "законную обеспокоенность Турции в сфере безопасности".

В рамках этого процесса Швеция внесла поправки в конституцию, изменила свои законы, значительно расширила свое сотрудничество по противодействию Рабочей партии Курдистана (PKK), которая в Турции считается террористической организацией, а также возобновила экспорт оружия в Турцию, то есть предприняла все шаги, изложенные в трехстороннем меморандуме, согласованном в прошлом году.

"Сегодня Швеция и Турция соглашаются продолжать сотрудничество как в рамках трехстороннего постоянного совместного механизма, созданного на Мадридском саммите НАТО 2022 года, так и в рамках нового двустороннего договора о безопасности, предусматривающего ежегодные встречи на уровне министров и создание рабочих групп, если это будет необходимо", – говорится в сообщении.

На первой же встрече в рамках этого договора Швеция должна представить свою дорожную карту по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях с целью полного выполнения всех элементов трехстороннего меморандума.

Швеция также пообещала не оказывать никакой поддержки Отрядам народной обороны (YPG) сирийских курдов и созданной сирийскими курдами Партии демократического единства (PYD).

Кроме того, Швеция не будет оказывать помощь представителям движения "Хизмет" турецкого мыслителя Фетхуллаха Гюлена, ныне проживающего в США. Последнее в Турции официально называют "Фетхулахистской террористической организацией" (FETÖ) из-за заявленного властями покровительства попытке военного переворота в стране, состоявшейся 15 июля 2016 года.

"И Швеция, и Турция согласились, что сотрудничество в борьбе с терроризмом является долгосрочной работой, которая продлится после вступления Швеции в НАТО. Генеральный секретарь Столтенберг также подтвердил, что НАТО категорически осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", - отмечается в заявлении.

Отмечено, что НАТО существенно активизирует свою работу в этой сфере, в том числе путем создания генсеком новой должности специального координатора по борьбе с терроризмом.

"Мы обязуемся соблюдать принцип, согласно которому для членов альянса не должно быть никаких ограничений, барьеров или санкций по оборонной торговле и инвестициям. Мы будем работать над устранением таких препятствий", - заявлено также по результатам встречи.

Кроме того, Швеция и Турция договорились активизировать экономическое сотрудничество через Совместный турецко-шведский экономический и торговый комитет (JETCO). Указано, что стороны постараются максимизировать возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

Также Швеция будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию Таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима.

Напомним, что Швеция и Финляндия еще 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. Однако их членство заблокировала Турция, требуя от них главным образом выдачи членов РПК и движения "Хизмет". Кроме того, затягивала одобрение членства в НАТО Швеции и Финляндии Венгрия.

Финляндия наконец пошла на уступки Турции, и та 30 марта 2023 года ратифицировала протокол о вступлении североевропейской страны в альянс. За три дня до того это же сделала и Венгрия. 4 апреля Финляндия официально стала 31-й страной НАТО.

В свою очередь неделю назад Венгрия пообещала больше не затягивать со своей ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, если Турция изменит свою позицию по этому вопросу.