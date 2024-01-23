Турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

23 січня, увечері, після голосування в турецькому парламенті стало відомо, що Великі національні збори Туреччини ратифікували заявку Швеції на вступ до НАТО. "За" проголосували 287 парламентарів із 346. 55 були проти, а решта – утрималися.

Про це пише турецьке видання SVT.

Якщо президент країни Реджеп Ердоган підпише документ, то Угорщина залишиться останнім членом НАТО, який не ратифікував заявку Швеції.

Зазначається, що голосуванню передували приблизно чотиригодинні дебати щодо членства Швеції, під час яких згадувалося про спалення Корану та про те, що терористам дозволено вільно ходити вулицями Стокгольма, але звучали й більш позитивні голоси.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон отримав повідомлення від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому той пропонував відвідати Угорщину та обговорити складні відносини і майбутнє співробітництво в рамках безпеки та оборони.

"Сьогодні я надіслав листа-запрошення прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону для візиту до Угорщини для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО", - написав Орбан.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія ще 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО. Процес з Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною.

Анкара вимагала від Швеції видати членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Відносини між країнами також загострило спалення Корану в Стокгольмі.

Для вступу в НАТО Швеція внесла поправки до конституції, змінила свої закони, а також відновила експорт зброї до Туреччини, тобто вирішила всі питання, які викликали занепокоєність Анкари.