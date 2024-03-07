Швеція приєдналася до НАТО

7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом альянсу.

Про це йдеться у відповідному протоколі, опублікований на сайті Держдепу США.

На сайті Білого дому вказано, що Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє цінності (НАТО) та бачення світу, а наявність Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати та наших союзників ще безпечнішими.

Фактично, окрім РФ, тепер у Балтійському морі не залишилося країн, які не входять до НАТО.

"Наявність Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати та наших союзників ще безпечнішими. НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни", - сказав радника з національної безпеки США Джейк Салліван.

"Інтерфакс-Україна" пише, що прем'єр Швеції Ульф Крістерссон запрошений на захід першої леді США Джилл Байден з перегляду звернення президента Джо Байдена до Конгресу, яке розпочнеться о 21:00 за місцевим часом.

Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією оголосили про бажання вступити до НАТО у 2022 році. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу 4 квітня 2023 року, в той час як процес зі Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною.

Однак 25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний документ.

26 лютого угорський парламент підтримав вступ Швеції до НАТО.

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