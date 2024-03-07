ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категорія
Політика
Дата публікації

Швеція приєдналася до НАТО

Швеція приєдналася до НАТО
Швеція приєдналася до НАТО. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом альянсу.

Про це йдеться  у відповідному протоколі, опублікований на сайті Держдепу США.

Фото 2 — Швеція приєдналася до НАТО

На сайті Білого дому вказано, що Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє цінності (НАТО) та бачення світу, а наявність Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати та наших союзників ще безпечнішими. 

Фактично, окрім РФ, тепер у Балтійському морі не залишилося країн, які не входять до НАТО.

"Наявність Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати та наших союзників ще безпечнішими. НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни", - сказав радника з національної безпеки США Джейк Салліван.

"Інтерфакс-Україна" пише, що прем'єр Швеції Ульф Крістерссон запрошений на захід першої леді США Джилл Байден з перегляду звернення президента Джо Байдена до Конгресу, яке розпочнеться о 21:00 за місцевим часом.

Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією оголосили про бажання вступити до НАТО у 2022 році. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу 4 квітня 2023 року, в той час як процес зі Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною.

Однак 25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний документ.

26 лютого угорський парламент підтримав вступ Швеції до НАТО.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко