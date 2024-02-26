Парламент Угорщини схвалив вступ Швеції у НАТО і вибрав нового президента країни

Угорський парламент у понеділок, 26 лютого, не тільки підтримав вступ Швеції до НАТО, а й вибрав нового президента. Ним став голова Конституційного суду Томаш Шуйок від провладної партії "Фідес".

Про це повідомляють видання Reuters і Telex.

Зазначається, що "за" вступ Швеції до НАТО проголосували 188 угорських парламентарів, в той час як "проти" виступили 6 депутатів.

Таким чином, Угорщина стала останньою з 31 країни-члена Альянсу, яка ратифікувала членство Швеції у НАТО. Раніше представники правлячої угорської партії "Фідес" та її союзники кілька разів провалювали голосування за вступ Швеції до НАТО.

"Ми вступаємо до НАТО, щоб ще краще захищати те, чим ми є, і все, у що ми віримо. Ми захищаємо нашу свободу, нашу демократію та наші цінності разом з іншими", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на прес-конференції.

Стокгольм відмовився від політики неприєднання до НАТО заради більшої безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Після того, як Швеція слідом за Фінляндією вступила до НАТО, президент Росії Путін фактично досяг саме того, чого він прагнув уникнути, коли розпочав війну в Україні, — розширення альянсу", - пише Reuters з посиланням на заяви західних лидерів.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією оголосили про бажання вступити до НАТО у 2022 році. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу 4 квітня 2023 року, в той чай як процес зі Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною. Однак 25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний документ.

Обрання нового президента

Парламент Угорщини проголосував за призначення президентом голови Конституційного суду країни Томаша Шуйока. За його призначення висловилися 134 парламентарі, проти – п'ять.

Зазначається, що кандидатура Шуйока була запропонована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він став сьомим президентом країни після повалення комуністичного режиму та другим головою КС, призначеним на цю посаду.

Попередня президентка Угорщини – Каталіна Новак, оголосила про свою відставку 10 лютого 2024 року. Це сталося після того, як було з'ясовано, що вона помилувала людину, засуджену за приховування справи про сексуальне насильство над дітьми у сиротинці.

Відносини України та Угорщини

Експрезидентка Угорщини Каталін Новак заявляла про необхідність мирного плану для завершення війни в Україні, який не передбачатиме перемогу Росії.

Зазначимо, інші високопосадовці Угорщини висловлюють менш категоричну позицію щодо припинення війни в Україні. Зокрема, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

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