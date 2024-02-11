Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку: у чому причина

Президентка Угорщини Каталіна Новак ввечері у суботу, 10 лютого 2024 року, оголосила про свою відставку після того, як стало відомо, що вона помилувала людину, засуджену за приховування справи про сексуальне насильство над дітьми у сиротинці.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

"Я зробила помилку"

«Я зробила помилку. Я як глава держави звертаюся до вас сьогодні востаннє. Я подаю у відставку з посади президента республіки», - цитує виступ Новак в ефірі угорського телебачення портал Hirado.hu.

Причиною рішення піти з посади вона назвала реакцію суспільства на одне з підписаних нею помилувань.

"Я прийняла рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав вразливістю довірених йому дітей. Я помилилася, тому що рішення про помилування та відсутність обґрунтування стали причиною того, що виникли сумніви щодо нульової толерантності держави до педофілії. Сумнівів тут немає і бути не може. Я б ніколи не пробачила людині, яка, на мою думку, фізично чи психічно жорстоко поводилася з дітьми. Так було тоді і так є сьогодні", - зазначила Новак.

Вона підкреслила, що діти - наш найголовніший скарб,а їхнє незахищене, вразливе життя потребує безпеки та захисту.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, та у всіх жертв, які могли відчути, що я за них не заступаюся. Я була, є і завжди буду разом з дітьми та сім'ями", - наголосила Новак.

Угорці вийшли на протест

2 лютого 2024 року стало відомо, що з нагоди візиту Папи Франциска до Угорщини у квітні минулого 2023 року, Новак помилувала декількох злочинців. Серед них був і колишній заступник директора дитячого будинку у місті Бічка. Директора дитбудинку було засуджено за педофілію, а його заступник, як встановило слідство, знав про насильство і допомагав своєму начальнику приховувати факти. Заступника було засуджено на три роки та чотири місяці в'язниці. На момент помилування йому залишалось відсидіти ще дев'ять місяців, пише портал Telex.hu.

Після цього країною покотилася хвиля демонстрацій та публічних обговорень - як щодо встановлення юридичних запобіжників для недопущення подібних дій глави держави у майбутньому, так і щодо засудження вчинку Каталін Новак.

До цього скандалу також виявилася причетною тодішня міністерка юстиції Юдіт Варґа, без затвердження якої рішення Новак про помилування було б неможливим. Вона теж узяла на себе відповідальність за це рішення і одночасно з Каталін Новак, ввечері у суботу, 10 лютого 2024 року, заявила у себе на фейсбуці про вихід з громадсько-політичного життя Угорщини та складання мандату депутатки угорського парламенту.

Зауважимо, Каталін Новак перебувала на чолі Угорщини з 10 травня 2022 року. Це була перша в історії Угорщини жінка - президентка.

Відносини України та Угорщини

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про необхідність мирного плану для завершення війни в Україні, який не передбачатиме перемогу Росії.

Зазначимо, інші високопосадовці Угорщини висловлюють менш категоричну позицію щодо припинення війни в Україні. Зокрема, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.