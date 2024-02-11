Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку: в чем причина

Президент Венгрии Каталина Новак вечером в субботу, 10 февраля 2024 года, объявила о своей отставке после того, как стало известно, что она помиловала человека, осужденного за сокрытие дела о сексуальном насилии над детьми в приюте.

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"Я совершила ошибку"

«Я совершила ошибку. Я как глава государства обращаюсь к вам сегодня в последний раз. Я подаю в отставку с поста президента республики», - цитирует выступление Новак в эфире венгерского телевидения портал Hirado.hu.

Причиной решения уйти с поста она назвала реакцию общества на одно из подписанных ею помилований.

"Я приняла решение о помиловании, считая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью вверенных ему детей. Я ошиблась, потому что решения о помиловании и отсутствии обоснования стали причиной того, что возникли сомнения в нулевой толерантности государства к педофилии. Сомнений здесь нет и быть не может. Я бы никогда не простила человеку, который, по моему мнению, физически или психически жестоко обращался с детьми. Так было тогда и так есть сегодня", - отметила Новак.

Она подчеркнула, что дети - наше самое главное сокровище, а их незащищенная, уязвимая жизнь нуждается в безопасности и защите.

"Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила, и у всех жертв, которые могли почувствовать, что я за них не заступаюсь. Я была, есть и всегда буду вместе с детьми и семьями", - подчеркнула Новак.

Венгры вышли на протест

2 февраля 2024 стало известно, что по случаю визита Папы Франциска в Венгрию в апреле прошлого 2023 года Новак помиловала нескольких преступников. Среди них был и бывший заместитель директора детского дома в городе Бичко. Директор детдома был осужден за педофилию, а его заместитель, как установило следствие, знал о насилии и помогал своему начальнику скрывать факты. Заместитель был осужден на три года и четыре месяца тюрьмы. На момент помилования ему оставалось отсидеть еще девять месяцев, пишет портал Telex.hu.

После этого по стране покатилась волна демонстраций и публичных обсуждений - как по установлению юридических предохранителей для недопущения подобных действий главы государства в будущем, так и по осуждению поступка Каталин Новак.

К этому скандалу также оказалась причастна тогдашняя минисер юстиции Юдит Варга, без утверждения которой решение Новак о помиловании было бы невозможным. Она тоже взяла на себя ответственность за это решение и вечером 10 февраля 2024 года заявила у себя на фейсбуке о выходе из общественно-политической жизни Венгрии и сложении мандата депутата венгерского парламента.

Каталин Новак находилась во главе Венгрии с 10 мая 2022 года. Это была первая в истории Венгрии женщина – президент.

Отношения Украины и Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак заявила о необходимости мирного плана для завершения войны в Украине, который не будет предвидеть победу России.

Отметим, другие чиновники Венгрии выражают менее категоричную позицию по прекращению войны в Украине. В частности, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.