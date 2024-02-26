Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО и избрал нового президента страны

Венгерский парламент в понедельник, 26 февраля, не только поддержал вступление Швеции в НАТО, но и избрал нового президента. Им стал глава Конституционного суда Томаш Шуйок от провластной партии "Фидес".

Об этом сообщают издания Reuters и Telex.

Отмечается, что за вступление Швеции в НАТО проголосовали 188 венгерских парламентариев, в то время как против выступили 6 депутатов.

Таким образом, Венгрия стала последней из 31 страны-члена Альянса, ратифицировавшей членство Швеции в НАТО. Ранее представители правящей венгерской партии "Фидес" и ее союзники несколько раз проваливали голосование за вступление Швеции в НАТО.

"Мы вступаем в НАТО, чтобы еще лучше защищать то, чем мы являемся, и все, во что мы верим. Мы защищаем нашу свободу, нашу демократию и наши ценности вместе с другими", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции.

Стокгольм отказался от политики неприсоединения к НАТО из-за большей безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"После того, как Швеция вслед за Финляндией вступила в НАТО, президент России Путин фактически достиг именно того, чего он стремился избежать, когда начал войну в Украине - расширение альянса", - пишет Reuters со ссылкой на заявления западных лидеров.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией объявили о желании вступить в НАТО в 2022 году. Финляндия официально стала 31-м членом Альянса 4 апреля 2023 года, в то время как процесс со Швецией затянулся из-за спорных вопросов с Турцией. Однако 25 января 2024 года президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, подписав соответствующий документ.

Избрание нового президента

Парламент Венгрии проголосовал за назначение президентом главы Конституционного суда страны Томаша Шуйока. За его назначение высказались 134 парламентария, против – пять.

Отмечается, что кандидатура Шуйока была предложена премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он стал седьмым президентом страны после свержения коммунистического режима и вторым главой КС, назначенным на этот пост.

Предыдущая президент Венгрии – Каталина Новак, объявила о своей отставке 10 февраля 2024 года. Это произошло после того, как было установлено, что она помиловала человека, осужденного за сокрытие дела о сексуальном насилии над детьми в приюте.

Отношения Украины и Венгрии

Экспрезидент Венгрии Каталин Новак заявляла о необходимости мирного плана для завершения войны в Украине, который не будет предвидеть победу России.

Отметим, другие чиновники Венгрии выражают менее категоричную позицию по прекращению войны в Украине. В частности, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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