Террориста Гиркина задержали в России — СМИ

В Российской Федерации в пятницу, 21 июля, был задержан террорист, военный преступник Игорь Гиркин, известный также как Стрелков.

Об этом сообщают Radio Svoboda и ряд РосСМИ.

Предварительно известно, что он задержан по заявлению бывшего боевика ЧВК "Вагнер". По месту жительства проводят обыски.

Его супруга Мирослава Регинская подтвердила информацию. Она сообщила, что "выяснила от друзей", что Гиркину предъявили обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Известно, что представители Следкома РФ вывели Стрелкова под руки и увезли в неизвестном направлении.

Преступления террориста Игоря Гиркина-Стрелкова

Гиркин – бывший полковник ФСБ, военный преступник, террорист, пропагандист. Он активно участвовал в гибридной войне России против Украины с 2014 года, в то же время после полномасштабного вторжения начал якобы "критикировать" российские власти. Заметим, что реальные мотивы его действий неизвестны.

Когда россияне запустили так называемых "зеленых человечков" в Крым с целью аннексировать полуостров, Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения незаконного референдума. Он также ответственен за штурм фотограммметрического центра в Симферополе.

Затем в Донецкой и Луганской областях россияне организовали террористические группировки, к которым присоединился и Гиркин. Он перебросил туда свои отряды и командовал атаками на Славянск. В том числе и с этого начались активные боевые действия на Донбассе.

За многочисленные военные преступления на территории Украины Гиркина назначили на три месяца так называемым "министром обороны" террористической организации "ДНР", контролируемой Москвой. Террорист также называл себя главнокомандующим "Армии Новороссии". Когда в августе 2014 года регулярные российские войска вторглись на территорию Украины, Гиркин бежал обратно в Россию.

Сбитый боинг MH17. Вина Горкина доказана

Окружной суд Гааги признал Гиркина и двух преступников виновными в сбитии пассажирского боинга MH17. Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Гиркин занимался установкой ЗРК, с которого сбили боинг, а также снабжением оружием, он же вел переговоры с ответственными лицами в России.