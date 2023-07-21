Терориста Гіркіна затримали у Росії — ЗМІ

В Російській Федерації у п’ятницю, 21 липня, затримали терориста, воєнного злочинця Ігоря Гіркіна, відомого також як Стрєлков.

Про це повідомляють Radio Svoboda та ряд росЗМІ.

Попередньо відомо, що його затримано за заявою колишнього бойовика ПВК "Вагнер". За місцем проживання проводять обшуки.

Його дружина Мирослава Регінська підтвердила інформацію. Вона повідомила, що "з'ясувала від друзів", що Гіркіну висунули звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Відомо, що представники Слідкому РФ вивели Стрєлкова під руки та відвезли у невідомому напрямку.