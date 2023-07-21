ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Політика
Дата публікації

Терориста Гіркіна затримали у Росії — ЗМІ

стрєлков, гіркін
Російський терорист Ігор Стрєлков. Фото: ТАСС

В Російській Федерації у п’ятницю, 21 липня, затримали терориста, воєнного злочинця Ігоря Гіркіна, відомого також як Стрєлков.

Про це повідомляють Radio Svoboda та ряд росЗМІ.

Попередньо відомо, що його затримано за заявою колишнього бойовика ПВК "Вагнер". За місцем проживання проводять обшуки.

Його дружина Мирослава Регінська підтвердила інформацію. Вона повідомила, що "з'ясувала від друзів", що Гіркіну висунули звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Відомо, що представники Слідкому РФ вивели Стрєлкова під руки та відвезли у невідомому напрямку. 

Автор:
Віта Молодан