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Українська розвідка гарантує $100 000 за полоненого Гіркіна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави", - йдеться у повідомленні розвідки.
Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР».Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.
Також Гіркін оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
У ГУР МО наголосили, що жоден військовий злочинець не уникне покарання.
Інформацію про місцезнаходження Гіркіна можна передавати за номером:
+380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.