Украинская разведка гарантирует $100 000 за пленного Гиркина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - говорится в сообщении разведки.

Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР".

СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Также Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

В ГУР МО подчеркнули, что ни один военный преступник не избежит наказания.

Информацию о местонахождении Гиркина можно передавать по номеру:

‎+380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.