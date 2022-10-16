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Украинская разведка гарантирует $100 000 за пленного Гиркина
Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - говорится в сообщении разведки.
Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР".Подписывайтесь на наш Telegram канал
СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.
Также Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.
В ГУР МО подчеркнули, что ни один военный преступник не избежит наказания.
Информацию о местонахождении Гиркина можно передавать по номеру:
+380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.