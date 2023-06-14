Украинцы больше всего доверяют военным, Президенту и СБУ – соцопрос

Наибольший уровень поддержки среди граждан Украины имеют представители военных структур, Президент и СБУ.

Таковы результаты опроса, проведенного в мае социологической службой Центра Разумкова.

Так, ВСУ доверяют 93% украинцев, Главе государства – 83%, а Службе безопасности – 66%.

В то же время рейтинг вновь созданных антикоррупционных органов значительно ниже, чем у СБУ и военных. Так, НАБУ доверяют только 30% респондентов, САП, НАПК и прокуратуре – по 26%, а судам – вообще 17%.

Также заметно снизился уровень доверия к церкви. Сейчас ей доверяют только 61% украинцев.

Опрос проводился методом face-to-face с 23 по 31 мая 2023г. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет на территории тех областей, где не ведутся боевые действия и которые не оккупированы. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.