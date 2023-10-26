Украине нужно больше систем ПВО для защиты АЭС, – Воздушные силы

Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры, в частности подстанции, обеспечивающие работу атомных электростанций.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

На вопрос о том, может ли Украина защитить такие объекты как АЭС, он ответил:

"Мы не то, что можем, – это жизненная необходимость [...] Мы уже вошли фактически в осенне-зимний период, отопительный период, и защита объектов критической инфраструктуры – это сверхважная миссия, возложенная на все Силы обороны, не только на Воздушные силы. Таким образом, обсуждаются эти вопросы каждый день – где и чем мы можем усилить защиту этих объектов".

По словам Игната, каждый комплекс, предоставленный Украине, даже если он морально устаревший, помогает усилить защиту от российских ударов с воздуха.

"То, что нам сейчас поступает, – те же Hawk или те же системы, которые удалось адаптировать под американские ракеты М9, – это все равно количественное усиление для того, чтобы защищать объекты критической инфраструктуры", – высказался спикер Воздушных сил.

Зима 2023: усиление ПВО Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается сделать больше ударов и больше попыток обойти украинскую защиту.

В свою очередь Украина делает еще больше шагов на усиление противовоздушной обороны и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости энергетики.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат 8 октября рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали минувшей зимой.

Позже Зеленский сообщил, что Украина будет создавать мультисистему из разных ПВО: есть системы, которые останутся в стране, а некоторые украинская сторона нашла только на зимний период.

Хмельницкая АЭС: атака дронами

О защите объектов АЭС Игнат сказал в контексте российской атаки дронами в ночь на 25 октября. Тогда получили повреждения два корпуса Хмельницкой атомной электростанции, а в городах Нетешин и Славута 1,8 тыс. потребителей остались без света.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что прямого влияния беспилотников на электростанцию не было, взрывы не повлияли на ее работу и ее подключение к электросети, однако ударными волнами были повреждены окна нескольких зданий, в том числе коридора к сооружениям реактора, вспомогательного здания, корпуса специального оборудования и учебного центра.

Зеленский отреагировал на российскую атаку, допустив, что ее мишенью была именно атомная электростанция.