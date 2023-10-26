Україні потрібно більше систем ППО для захисту АЕС, – Повітряні сили

Україна потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

На питання про те, чи може Україна захистити такі обʼєкти, як АЕС, він відповів:

"Ми не те, що можемо, – це життєва необхідність [...] Ми вже увійшли фактично в осінньо-зимовий період, опалювальний період, і захист об'єктів критичної інфраструктури – це надважлива місія, яка покладена на всі Сили оборони, не лише на Повітряні сили. Таким чином, обговорюються ці питання кожного дня – де і чим ми можемо посилити захист цих об'єктів".

За словами Ігната, кожен комплекс, наданий Україні, навіть якщо він морально застарілий, допомагає посилити захист об'єктів від російських ударів із повітря.

"Те, що нам зараз надходить, – ті ж Hawk чи ті ж системи, які вдалося адаптувати під американські ракети М9, – це все одно кількісне посилення для того, щоб захищати об'єкти критичної інфраструктури", – висловився речник Повітряних сил.

Зима 2023: посилення ППО України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що взимку росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Своєю чергою Україна робить ще більше кроків на посилення протиповітряної оборони та на співпрацю з партнерами заради стійкості енергетики.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 8 жовтня розповідав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна створюватиме мультисистему із різних ППО: є системи, які залишаться в країні, а деякі українська сторона знайшла лише на зимовий період.

Хмельницька АЕС: атака дронами

Про захист обʼєктів АЕС нині Ігнат сказав у контексті російської атаки дронами в ніч на 25 жовтня. Тоді зазнали пошкоджень два корпуси Хмельницької атомної електростанції, а в містах Нетішин та Славута 1,8 тис. споживачів залишилися без світла.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що прямого впливу безпілотників на електростанцію не було, вибухи не вплинули на її роботу та її підключення до електромережі, проте ударними хвилями було пошкоджено вікна кількох будівель, у тому числі коридора до споруд реактора, допоміжної будівлі, корпусу спеціального обладнання та навчального центру.

Зеленський відреагував на російську атаку, припустивши, що її мішенню була саме атомна електростанція.