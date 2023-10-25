Повреждено полгорода: мэр Славуты рассказал о последствиях ночной атаки

В городе Славута Хмельницкой области в результате ночной атаки дронов было повреждено 1760 объектов. Из них 282 – это многоквартирные дома, 1404 – частные дома, сообщили в ОВА.

Также повреждение получило 41 образовательное учреждение, 6 объектов отрасли здравоохранения, 14 заведений культуры и две церкви.

Городской голова Славуты Василий Сидор рассказал в эфире "Свобода LIVE" , что взрывная волна после падения обломков БПЛА "была настолько мощной, что повредила полгорода".

"И регион, и села, и город очень сильно повреждены... Практически все объекты города - жилищный фонд, социальные объекты попали под эту волну и были повреждены. У нас в городе около 500 многоэтажных домов, 300 - имеют те или другие повреждения. Практически все школы и все садики, без исключения. Больница также имеет огромные повреждения. Ну и предприятия, суды, военкомат, прокуратура также в той или иной степени повреждены", - рассказал Сидор.

По его мнению, город подвергается враждебным атакам именно из-за того, что находится в 10 км от Хмельницкой АЭС и такая атака – не что иное, как попытка врага запугать людей.

Сидор добавил, что водоснабжение, газоснабжении и связь в городе уже удалось восстановить. Местные жители своими силами начали разгребать обломки, а из соседних прибыли в помощь бригады коммунальщиков.

По его словам, в результате атаки 36 жителей города обратились за помощью к врачам, а 20 человек до сих пор находятся в больнице, двое из них – в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, в результате российской атаки дронами в ночь на 25 октября получили повреждения два корпуса Хмельницкой атомной электростанции. В городах Нетешин и Славута 1,8 тыс. потребителей остались без света.