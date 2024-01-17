В ISW объяснили, почему Путин снова угрожает странам Балтии

Российский диктатор Владимир Путин создает информационные условия для предстоящей эскалации против балтийских стран и продолжает показывать, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что цели Путина в Украине остаются прежними. Российский диктатор повторил обвинения Кремля в распространенности нацизма в Украине и заявил, что "такие люди... не могут победить".

Путин утверждает, что Украина, а не Россия, виновата в отсутствии переговоров, а украинская "формула мира" на самом деле является продолжением запрета президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с лидером страны-агрессора РФ. Путин заявил, что любой переговорный процесс является "попыткой вынудить Россию отказаться от "завоеваний", достигнутых за последние полтора года, и что это "невозможно".

Кроме того, Путин значительно активизировал давние усилия Кремля создать информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран, вероятно, как часть его более широкой попытки ослабить НАТО.

Российский диктатор заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают россиян" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность РФ".

Предыдущие изменения в иммиграционном законодательстве Латвии предполагают, что гражданам России до 30 ноября 2023 года предстоит выполнить общую процедуру получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии, включая сдачу экзамена по латышскому языку. В декабре 2023 г. Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что Латвия депортирует около 1200 граждан России, которые не подали заявление на новый вид на жительство до установленного срока.

"Путин долгое время преуменьшал суверенитет бывших советских республик, а Россия утверждала, что имеет право защищать своих "соотечественников за границей", включая этнических русских и русскоязычных за пределами границ России", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, пока нет никаких признаков того, что российская атака против стран Балтии неизбежна или вероятна, но Путин, возможно, создает информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников".

"Путин не упомянул, что Российская Федерация обязалась "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины", включая Крым и оккупированный Донбасс, в 1994 году в обмен на возвращение Украиной ядерного оружия Советского Союза на ее территории России. Путин вторгся в Украину в 2022 году не для того, чтобы защитить Россию от угрозы со стороны НАТО, а для того, чтобы ослабить и окончательно уничтожить НАТО – цель, которую он до сих пор преследует. Кремль продолжает гибридные войны, направленной на дестабилизацию НАТО, и теперь возможно создает информационные условия для возможных будущих агрессивных действий России против стран НАТО и их соседей", - подчеркнули в ISW.

Путин пытается ослабить НАТО

Ранее в ISW отмечали, что заявления лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что Россия не хочет воевать с НАТО, очень похожи на упорные убеждения Кремля накануне 24 февраля о том, что Россия не планирует нападать на Украину.

Путин пытается ослабить НАТО в течение двух десятилетий, и накануне вторжения в Украину приказал Министерству иностранных дел (МИД) России в декабре 2021 года выдвинуть ультиматумы США и НАТО, требуя от НАТО "гарантий безопасности" и обязательств не расширяться.

Кроме того, Путин хочет, чтобы НАТО признало претензии, требования и предполагаемую сферу влияния России, и неоднократно заявлял о намерении России положить конец "гегемонии США".

Недавно Путин угрожал Финляндии из-за ее вступления в НАТО, заявив, что с Финляндией "будут проблемы".