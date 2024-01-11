В ISW рассказали, как РФ планирует использовать Приднестровье в войне с Украиной

Кремль может восстановить усилия по использованию непризнанного Приднестровья для создания нестабильности в Молдове и приостановить украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль дает указания участникам поддерживаемой Россией сепаратистской республики Приднестровья установить информационные условия для возможной операции под фальшивым флагом в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Так, 10 января Министерство государственной безопасности Приднестровья (МГБ) обнародовало пресс-релиз, в котором утверждается, что 7 января произошел «инцидент», в ходе которого «двое граждан Приднестровья были переправлены на территорию Украины».

Как отмечают в ISW, МГБ - это организация, которую принято понимать как "отдел российской ФСБ (Федеральной службы безопасности)", которая, вероятно, получает приказы непосредственно из Москвы.

Кремлевское агентство ТАСС 9 января опубликовало интервью с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, в котором он обвинил Молдову в прекращении переговоров с Приднестровьем и отметил «широкие» соглашения о сотрудничестве Приднестровья с Россией.

"Интервью Красносельского, вероятно, являлось частью попыток установить информационные условия, направленные на дестабилизацию Молдовы и оправдание любых будущих российских кампаний в регионе. Пресс-релиз МГБ от 10 января, вероятно, также является частью таких усилий Кремля", - предполагают в ISW.

Там добавляют, что Кремль может попытаться использовать операции под фальшивым флагом в Приднестровье, чтобы утверждать, что Россия должна защищать этнических русских и русскоязычных.

Министерство иностранных дел России (МИД) 10 января заявило, что вызвало посла Молдовы в России, чтобы выразить протест против «недружественных действий» Молдовы. В российском МИД заявили, что в случае продолжения подобных действий «российская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры». В российском МИД также утверждали, что в СМИ есть сообщения о том, что Молдова планирует помочь НАТО в подготовке украинских войск на своей территории, что означает «прямое участие» Молдовы в боевых действиях на стороне Украины.

"Вероятно, в апреле 2022 года и феврале 2023 года Кремль пытался создать информационные условия для возможной операции под фальшивым флагом в Приднестровье, но потерпел неудачу частично по экономическим причинам. Кремль не смог втянуть Приднестровье в свою войну в Украине в то время, потому что приднестровский бизнес, в частности молдавско-российский бизнесмен Виктор Гушан, фактически контролирующий правительство Приднестровья и значительную часть его экономики, получил выгоду от связей с Западом. Соглашение ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Молдовой позволяло приднестровским предприятиям, зарегистрированным в Молдове, пользоваться беспошлинным доступом к рынкам ЕС, если они проходили молдавские таможенные проверки", - отмечают аналитики.

Они считают, что Кремль также может восстановить свои усилия, чтобы использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

По итогам 2023 года в румынском черноморском порту Констанца было отгружено рекордное 36 млн метрических тонн зерна. Около 40% этих поставок составило украинское зерно.

"Украинские удары по кораблям Черноморского флота России (ЧФ) заставили российские военно-морские силы изменить модели операций и заставили ЧФ отвести некоторые корабли от своей основной базы в оккупированном Севастополе на западе Крыма. Украинские удары по кораблям ЧФ также успешно способствовали гражданскому использованию Черноморского зернового коридора в Украине, поскольку международная поддержка этого коридора продолжает расти, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы и военные угрозы против нее", - подчеркивают в ISW.

Аналитики прогнозируют, что Кремль может рассматривать операцию под фальшивым флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страну от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря.

Война в Украине дает Молдове шанс положить конец конфликту в Приднестровье

Война России против Украины дает Молдове возможность, наконец, разрешить 30-летний замороженный конфликт в Приднестровье.

В Республике Молдова существуют "реальные угрозы эскалации или военных или гибридных операций", а Москва пытается изменить европейский курс страны.

В мае, из-за "ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы", так называемая "власть" непризнанного Приднестровья попросила РФ увеличить количество российских военных на ее территории вроде бы для защиты региона.