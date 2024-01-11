В ISW розповіли, як РФ планує використати Придністров'я у війні з Україною

Кремль може поновити зусилля, щоб використати невизнане Придністров'я для створення нестабільності в Молдові та підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль дає вказівки учасникам підтримуваної Росією сепаратистської республіки Придністров’я встановити інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором у рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

Так, 10 січня Міністерство державної безпеки Придністров’я (МДБ) оприлюднило прес-реліз, в якому стверджується, що 7 січня стався «інцидент», під час якого «двох громадян Придністров’я було переправлено на територію України».

Як наголошують в ISW, МДБ — це організація, яку прийнято розуміти як «відділ російської ФСБ (Федеральної служби безпеки)», яка, ймовірно, отримує накази безпосередньо з Москви.

Кремлівська агенція ТАСС 9 січня опублікувала інтерв’ю з президентом Придністров’я Вадимом Красносельським, в якому він звинуватив Молдову в припиненні переговорів з Придністров’ям і наголосив на «широких» угодах про співпрацю Придністров’я з Росією.

"Інтерв’ю Красносельського, ймовірно, було частиною спроб встановити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні. Прес-реліз МДБ від 10 січня, ймовірно, також є частиною таких зусиль Кремля", - припускають в ISW.

Там додають, що Кремль може спробувати використати операції під фальшивим прапором у Придністров’ї, щоб стверджувати, що Росія повинна захищати етнічних росіян і російськомовних.

Міністерство закордонних справ Росії (МЗС) 10 січня заявило, що викликало посла Молдови в Росії, щоб висловити протест проти «недружніх дій» Молдови. У російському МЗС заявили, що в разі продовження подібних дій «російська сторона залишає за собою право вжити додаткових заходів у відповідь». У російському МЗС також стверджували, що в ЗМІ є повідомлення про те, що Молдова планує допомогти НАТО у підготовці українських військ на своїй території, що означатиме «пряму участь» Молдови у бойових діях на боці України.

"Ймовірно, у квітні 2022 року та лютому 2023 року Кремль намагався створити інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором у Придністров’ї, але зазнав невдачі частково з економічних причин. Кремль не зміг втягнути Придністров'я у свою війну в Україні в той час, тому що придністровський бізнес, зокрема молдавсько-російський бізнесмен Віктор Гушан, який фактично контролює уряд Придністров'я та значну частину його економіки, отримав вигоду від зв'язків з Заходом. Угода ЄС про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Молдовою дозволяла придністровським підприємствам, зареєстрованим у Молдові, користуватися безмитним доступом до ринків ЄС, якщо вони проходили молдовські митні перевірки", - наголошують аналітики.

Вони вважають, що наразі Кремль також може відновити свої зусилля, щоб використати Придністров’я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.

За підсумками 2023 року в румунському чорноморському порту Констанца було відвантажено рекордні 36 млн метричних тонн зерна. Близько 40% цих поставок становило українське зерно.

"Українські удари по кораблям Чорноморського флоту Росії (ЧФ) змусили російські військово-морські сили змінити моделі операцій і змусили ЧФ відвести деякі кораблі від своєї основної бази в окупованому Севастополі на заході Криму.Українські удари по кораблям ЧФ також успішно сприяли цивільному використанню Чорноморського зернового коридору в Україні, оскільки міжнародна підтримка цього коридору продовжує зростати, незважаючи на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та військові погрози проти неї", - підкреслюють в ISW.

Аналітики прогнозують, що Кремль може розглядати операцію під фальшивим прапором у Придністров’ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря.

Війна в Україні дає Молдові шанс покласти край конфлікту у Придністров'ї

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У Республіці Молдова існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій", а Москва намагається змінити європейський курс країни.

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