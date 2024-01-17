В ISW пояснили, чому Путін знову погрожує країнам Балтії

Російський диктатор Володимир Путін створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн і продовжує демонструвати, що Росія не зацікавлена в переговорах з Україною.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними. Російський диктатор повторив звинувачення Кремля щодо поширеності нацизму в Україні та заявив, що "такі люди... не можуть перемогти".

Путін стверджує, що Україна, а не Росія, винна у відсутності переговорів, а українська "формула миру" насправді є продовженням заборони президента України Володимира Зеленського вести переговори з лідером країни-агресора РФ. Путін заявив, що будь-який переговорний процес є "спробою змусити Росію відмовитися від "завоювань", досягнутих за останні півтора року", і що це "неможливо".

Крім того, Путін значно активізував давні зусилля Кремля створити інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн, ймовірно, як частину його ширшої спроби послабити НАТО.

Російський диктатор заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку РФ".

Попередні зміни до імміграційного законодавства Латвії передбачають, що громадянам Росії до 30 листопада 2023 року потрібно буде виконати загальну процедуру отримання статусу постійного мешканця ЄС у Латвії, включаючи складання іспиту з латиської мови. У грудні 2023 року Управління у справах громадянства та міграції Латвії заявило, що Латвія депортує близько 1200 громадян Росії, які не подали заяву на новий вид на проживання до встановленого терміну.

"Путін тривалий час применшував суверенітет колишніх радянських республік, а Росія стверджувала, що має право захищати своїх "співвітчизників за кордоном", включаючи етнічних росіян і російськомовних за межами кордонів Росії", - зауважують в ISW.

На думку аналітиків, наразі немає жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх "співвітчизників".

"Путін не згадав, що Російська Федерація зобов’язалася "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України", яка включала Крим і окупований Донбас, у 1994 році в обмін на повернення Україною ядерної зброї Радянського Союзу на її території Росії. Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує. Кремль і пов’язані з ним суб’єкти сприяють інформаційним операціям і застосовують тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО, і тепер, можливо, створюють інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн НАТО та їхніх сусідів", - підкреслили в ISW.

Путін намагається послабити НАТО

Раніше в ISW зауважували, що заяви лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про те, що Росія не хоче воювати з НАТО, дуже схожі на наполегливі переконання Кремля напередодні 24 лютого про те, що Росія не планує нападати на Україну.

Путін намагається послабити НАТО протягом двох десятиліть, і напередодні вторгнення в Україну наказав Міністерству закордонних справ (МЗС) Росії в грудні 2021 року висунути ультиматуми США та НАТО, вимагаючи від НАТО "гарантій безпеки" та зобов’язань не розширюватися.

Крім того, Путін хоче, щоб НАТО визнала претензії, вимоги та передбачувану сферу впливу Росії, і неодноразово заявляв про намір Росії покласти край "гегемонії США".

Нещодавно Путін погрожував Фінляндії через її вступ до НАТО, заявивши, що з Фінляндією "будуть проблеми".