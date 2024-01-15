РФ піде у наступ у найближчі тижні: в ISW оцінили шанси окупантів

Армія країни-агресора РФ, ймовірно, готує найближчими тижнями наступальні операції на сході та півдні України. Зараз окупанти чекають того часу, коли замерзне земля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський літературознавець та альтернативний історик Сергій Переслєгін заявив, що російські війська розпочнуть широкомасштабний наступ на Україну до 2 лютого після того, як земля замерзне.

На його думку, наступ, ймовірно, розпочнеться після того, як українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та лівому березі Херсонської області.

Переслєгін переконаний, що росіяни повинні перейматися тим, що Росія почне свій наступ у невідповідний час або зробить ті ж самі "помилки", яких припустилася Україна під час контрнаступу у 2023 році, ніж відновленням українських наступальних зусиль у 2024 році.

Переслєгін також висловив занепокоєння тим, що в армії РФ недостатньо живої сили для проведення широкомасштабного наступу, який він очікує.

Також відомий російський військовий блогер заявив 14 січня, що кількість окупантів на лінії фронту дозволяє російським силам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи сприятиме значущим з оперативної точки зору «проривам».

Блогер стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на Херсонському напрямку. Він також повідомив, що морозні погодні умови заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового на заході Запорізької області.

Колишній голова "Роскосмосу" (Російського космічного агентства) та ультранаціоналістичний діяч Дмитро Рогозін 14 січня заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області «гуде, як бджолиний вулик» через велику кількість українських безпілотників, які працюють. Рогозін стверджував, що дрони ЗСУ масово і влучно б'ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу окупантів.

"Низькі температури в Україні зараз, ймовірно, стримують операції на фронті, але, ймовірно, створять більш сприятливий рельєф для механізованих маневрів, оскільки земля замерзне в найближчі тижні", - зауважують в ISW.

На думку аналітиків, російські окупанти, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від зимової погоди та умов місцевості. Однак ISW також вважає, що російські війська не зможуть здійснити оперативні значні прориви.

Раніше в ISW прогнозували, що окупанти, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати свої наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022-2023 року.

А поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.