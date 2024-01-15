РФ пойдет в наступление в ближайшие недели: в ISW оценили шансы оккупантов

Армия страны-агрессора РФ, вероятно, готовит в ближайшие недели наступательные операции на востоке и юге Украины. Сейчас оккупанты ждут того времени, когда замерзнет земля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российский литературовед и альтернативный историк Сергей Переслегин заявил, что российские войска начнут широкомасштабное наступление на Украину до 2 февраля после того, как земля замерзнет.

По его мнению, наступление предположительно начнется после того, как украинские войска "истощатся" от обороны своих позиций в Авдеевке и на левом берегу Херсонской области.

Переслегин убежден, что россияне должны беспокоиться о том, что Россия начнет свое наступление в неподходящее время или сделает те же "ошибки", которые допустила Украина во время контрнаступления в 2023 году, а не думать о восстановлении украинских наступательных усилий в 2024 году.

Переслегин также выразил обеспокоенность тем, что в армии РФ недостаточно живой силы для проведения широкомасштабного наступления, которое он ожидает.

Также известный российский военный блоггер заявил 14 января, что количество оккупантов на линии фронта позволяет российским силам проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будет способствовать значимым с оперативной точки зрения «прорывам».

Блогер утверждал, что морозная погода оказывает влияние на российскую и украинскую наземную активность, артиллерию и беспилотные системы по всему фронту, особенно на Херсонском направлении. Он также сообщил, что морозные погодные условия мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться севернее Вербового на западе Запорожской области.

Бывший глава "Роскосмоса" (Российского космического агентства) и ультранационалистический деятель Дмитрий Рогозин 14 января заявил, что линия фронта на западе Запорожской области «гудит, как пчелиный улей» из-за большого количества работающих украинских беспилотников. Рогозин утверждал, что дроны ВСУ массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава оккупантов.

"Низкие температуры в Украине сейчас, вероятно, сдерживают операции на фронте, но предположительно создадут более благоприятный рельеф для механизированных маневров, поскольку земля замерзнет в ближайшие недели", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, российские оккупанты, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции по всей восточной Украине, пытаясь перехватить и удержать инициативу вне зависимости от зимней погоды и условий местности. Однако ISW также считает, что российские войска не смогут совершить оперативные значительные прорывы.

Ранее в ISW прогнозировали, что оккупанты, вероятно, постараются поддерживать или усиливать свои наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года.

А сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.