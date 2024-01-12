В ISW рассказали, как армии РФ удается проводить плановые ротации

Армия страны-агрессора РФ осуществляет плановые ротации личного состава благодаря преимуществу на Донбассе и отсутствию украинских контрнаступлений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий 11 января сообщил, что армия РФ в Украине насчитывает 462 тыс. оккупантов. Скибицкий заявил, что большинство российских подразделений в Украине укомплектовано от 92 до 95 процентов от запланированной конечной численности, и что размер российской группировки в Украине позволяет российским силам производить ротацию на всей линии фронта.

Как отметил Скибицкий, российские вооруженные силы отводят подразделения, численность которых составляет 50 процентов или меньше запланированной конечной численности, в тыл и возвращают их на фронт после восстановления и пополнения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 января заявил, что благодаря продолжающимся усилиям по криптомобилизации в 2023 году в ряды оккупационной армии РФ было привлечено более 500 000 новых лиц.

"Очевидная способность России пополнять личный состав армии со скоростью, равную российским потерям, вероятно, предоставляет российским силам возможность пополнять подразделения, которые российское командование вывело из линии через деградацию, и позже возвращать эти пополненные подразделения на фронт. Российские войска сохраняют инициативу на всем востоке Украины, и отсутствие украинских контрнаступательных операций, вероятно, снимает давление на оперативное развертывание, ранее частично сдерживавшее способность россиян проводить ротации", - подчеркивают в ISW.

Аналитики отмечают, что российские войска не перехватили инициативу на поле боя в Херсонской области, и, похоже, деградируют подразделения, действующие вблизи украинского плацдарма на восточном (левом) берегу реки Днепр.

"С начала октября 2023 года во время локализованных наступательных операций на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях российские войска провели несколько перегруппировок, что, вероятно, дало российским войскам время для проведения ротаций, о которых рассказывал Скибицкий. С лета 2023 года не наблюдалось массовых жалоб россиян на отсутствие ротаций", – подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, способность России проводить ротации на оперативном уровне, скорее всего, позволит российским силам поддерживать общий темп их локализованных наступательных операций на востоке Украины в ближайшей перспективе, но непонятно, смогут ли российские силы проводить эффективные ротации в долгосрочной перспективе или в случае активизации наступательных усилий России или контрнаступательной операции Украины.

"Российские оперативные ротации в принципе смягчают деградацию атакующих российских сил, что со временем может привести к кульминации российских наступательных усилий", – считают аналитики.

Они добавляют, что оккупанты пополняют потери в Украине с помощью плохо подготовленных и относительно недейственных мобилизованных.

"Маловероятно, что российские войска смогут продолжать бесконечно свои атаки таким образом, чтобы превратить тактические успехи в оперативные результаты. Успешное российское оперативное наступление в Украине потребует от российского командования привлечения в отношении боеспособных и хорошо оснащенных подразделений к масштабным наступательным операциям, и непонятно, будет ли достаточно пополнение через эти российские оперативные ротации для поддержки боевых действий этих подразделений. Общие боевые возможности России в Украине со временем могут деградировать, поэтому, несмотря на ротации, это препятствует способности российских военных вести несколько значительных наступательных операций одновременно", - убеждены в ISW.

По мнению аналитиков, если российское командование решит активизировать наступательные действия в Украине, российские военные также могут понести потери, которые будут превышать их способность генерировать новые силы, что ограничит количество личного состава, доступного для пополнения деградированных подразделений. Интенсификация русских наступательных действий приведет к переброске большего количества подразделений на линию фронта и будет оказывать давление на количество имеющихся военных.

"Неясно, сможет ли нынешняя российская криптомобилизационная кампания, в значительной степени опирающаяся на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение количества личного состава, необходимого для проведения ротаций во время интенсификации российских наступательных усилий", - констатируют в ISW.

Заметим, армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.

Путин увеличил численность армии РФ

Напомним, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн.

Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.

"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии", - подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).