В ISW розповіли, як армії РФ вдається проводити планові ротації

Армія країни-агресора РФ здійснює планові ротації особового складу завдяки перевазі на Донбасі і відсутності українських контрнаступів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що заступник начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) генерал-майор Вадим Скібіцький 11 січня повідомив, що армія РФ в Україні налічує 462 тис. окупантів. Скібіцький заявив, що більшість російських підрозділів в Україні укомплектовано від 92 до 95 відсотків від запланованої кінцевої чисельності, і що розмір російського угруповання в Україні дозволяє російським силам проводити ротацію на всій лінії фронту.

Як зауважив Скібіцький, російські збройні сили відводять підрозділи, чисельність яких становить 50 відсотків або менше від запланованої кінцевої чисельності, в тил і повертають їх на фронт після відновлення та поповнення.

Натомість заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 11 січня заявив, що завдяки триваючим зусиллям із криптомобілізації у 2023 році до лав окупаційної армії РФ було залучено понад 500 000 нових осіб.

"Очевидна здатність Росії поповнювати особовий склад армії зі швидкістю, що дорівнює російським втратам, ймовірно, надає російським силам можливість поповнювати підрозділи, які російське командування вивело з лінії через деградацію, і пізніше повертати ці поповнені підрозділи на фронт. Російські війська зберігають ініціативу на всій східній Україні, і відсутність українських контрнаступальних операцій, ймовірно, знімає тиск на оперативне розгортання, яке раніше частково стримувало здатність росіян проводити ротації", - підкреслюють в ISW.

Аналітики зауважують, що російські війська не перехопили ініціативу на полі бою в Херсонській області, і, схоже, наразі деградують підрозділи, що діють поблизу українського плацдарму на східному (лівому) березі річки Дніпро.

"З початку жовтня 2023 року під час локалізованих наступальних операцій на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках російські війська провели декілька перегрупувань, що, ймовірно, дало російським військам час для проведення ротацій, про які розповідав Скібіцький. З літа 2023 року не спостерігаються масові скарги росіян на відсутність ротацій", - підкреслюють в ISW.

На думку аналітиків, здатність Росії проводити ротації на оперативному рівні, швидше за все, дозволить російським силам підтримувати загальний темп їхніх локалізованих наступальних операцій на сході України в найближчій перспективі, але незрозуміло, чи зможуть російські сили проводити ефективні ротації в довгостроковій перспективі чи в у разі активізації наступальних зусиль Росії чи значної контрнаступальної операції України.

"Російські оперативні ротації в принципі пом’якшують деградацію атакуючих російських сил, що з часом може призвести до кульмінації російських наступальних зусиль. Російські війська здебільшого проводять удари в Україні великою піхотою за допомогою штурмових груп, які не обов’язково потребують великої кількості техніки чи високого рівня підготовки", - вважають аналітики.

Вони додають, що окупанти поповнюють втрати в Україні за допомогою погано підготовлених та відносно недієвих мобілізованих.

"Малоймовірно, що російські війська зможуть продовжувати нескінченно свої атаки таким чином, щоб перетворити тактичні успіхи на оперативні результати. Успішний російський оперативний наступ в Україні вимагатиме від російського командування залучення відносно боєздатних і добре оснащених підрозділів до масштабних наступальних операцій, і незрозуміло, чи буде достатньо поповнення через ці російські оперативні ротації для підтримки бойових дій цих підрозділів. Загальні бойові можливості Росії в Україні з часом можуть деградувати, тому, незважаючи на ротації, це перешкоджає здатності російських військових вести кілька значних наступальних операцій одночасно", - переконані в ISW .

На думку аналітиків, якщо російське командування вирішить активізувати наступальні дії в Україні, російські військові також можуть зазнати втрат, які перевищуватимуть їхню здатність генерувати нові сили, що обмежить кількість особового складу, доступного для поповнення деградованих підрозділів. Інтенсифікація російських наступальних дій призведе до перекидання більшої кількості підрозділів на лінію фронту і чинитиме тиск на кількість наявних військових.

"Неясно, чи зможе нинішня російська криптомобілізаційна кампанія, яка значною мірою спирається на набір добровольців і примусову мобілізацію засуджених і мігрантів, забезпечити збільшення кількості особового складу, необхідного для проведення ротацій під час інтенсифікації російських наступальних зусиль" - констатують в ISW.

Зауважимо, армія РФ зазнає значних втрат по всій лінії фронту в Україні, що ледве встигає поповнювати свої резерви.

Путін збільшив чисельність армії РФ

Нагадаємо, 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності російського військового особового складу з 1,15 млн до 1,32 млн.

Згідно з указом, чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

"Триваючі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації (такі як вербування добровольців і мігрантів до російської армії), часткова мобілізація, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні ймовірно пояснюють чисте збільшення бойового персоналу на 170 000 осіб між 25 серпня 2022 р. та 1 грудня 2023 р. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, швидше за все, встановлює 2,209 мільйона осіб як нову офіційну кінцеву чисельність, а не наказує значно збільшити загальну чисельність російської армії", - підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).