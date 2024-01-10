В ISW розповіли, як РФ планує "захистити" від обстрілів Бєлгородську область

У Росії закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю, незважаючи на неспроможність російських окупантів провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.

Російські пропагандисти використали коментарі Пєскова і почали закликати створити «буферну зону» глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відкинути українські РСЗВ і артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

"Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення обмеженими транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область. Російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину та кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би набагато більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж ті, що армія РФ зараз зосередила вздовж усього міжнародного кордону з Україною", - зауважують в ISW.

На думку аналітиків, російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, і що російське угруповання на Куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення наступальних операцій, ніж деінде в Україні.

"Російські військові, ймовірно, наразі можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області, які, щонайбільше, слугуватимуть фінтами для відволікання та відведення українських сил від можливої ​​російської операції на Куп’янському напрямку", - додали в ISW.

Ситуація на Куп’янському напрямку

За даними ISW, 9 січня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та озера Лиман, на захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу та на схід від Тернів.