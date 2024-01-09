РФ намагається адаптуватися до нинішніх можливостей української ППО, - ISW

Постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних партнерів, як і раніше, мають вирішальне значення для оборони України, оскільки війська РФ намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей української ППО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час чергової масованої атаки по Україні в ніч з 7 на 8 січня країна-агресор РФ запустила по Україні загалом 59 ракет і безпілотників, включаючи чотири гіперзвукові ракети "Кінжал" та шість балістичних ракет "Іскандер-М".

Українські військові повідомили, що російські удари були націлені на об’єкти критичної та цивільної інфраструктури та військові об’єкти в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, і що українські сили збили всі вісім "Шахедів" і 18 крилатих ракет.

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат повідомив, що відсоток російських повітряних цілей, збитих українськими військами в ніч з 7 на 8 січня, не змінився порівняно з попередніми більш інтенсивними російськими ударами, але Україні потрібно перехоплювати більше російських ракет і безпілотників.

Ігнат заявив, що тільки "спеціальні засоби", такі як системи ППО "Патріот", можуть збити балістичні ракети, і що українські сили ще жодного разу не збили крилату ракету Х-22.

Президент України Володимир Зеленський 8 січня заявив, що Україні необхідно зміцнити свої можливості ППО, щоб краще захистити цивільне населення. Зеленський підкреслив, що українські сили перехопили понад 70 відсотків із понад 500 російських ракет і безпілотників, запущених за останні кілька днів завдяки системам протиповітряної оборони західних партнерів, але цей поточний рівень перехоплення є недостатнім .

"Західні системи протиповітряної оборони залишаються вирішальними для України, оскільки російські війська намагаються адаптуватися до поточних можливостей української ППО", - вважають в ISW.

За оцінками аналітиків, російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та модернізують протиповітряну оборону.

"Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО. Включення систем протиповітряної оборони, наданих Заходом, до системи протиповітряної оборони України мало важливе значення для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних", - підкреслюють в ISW.

Там додають, що західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах України.

Масовані удари по Україні

У ніч на 8 січня 2024 року країна-агресор РФ завдала масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. ППО збила 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Під час масованої ракетної атаки уранці 2 січня сили протиповітряної оборони України знищили 72 повітряні цілі з 99.

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували різні міста України "Кинджалами", балістикою, крилатими ракетами, дронами . Країна-агресор РФ застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Силами ППО було знищено 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.