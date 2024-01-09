РФ пытается адаптироваться к нынешним возможностям украинской ПВО, - ISW

Снабжение систем противовоздушной обороны и ракет к ним от западных партнеров по-прежнему имеют решающее значение для обороны Украины, поскольку войска РФ пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинской ПВО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что во время очередной массированной атаки по Украине в ночь с 7 на 8 января страна-агрессор РФ запустила по Украине всего 59 ракет и беспилотников, включая четыре гиперзвуковых ракет "Кинжал" и шесть баллистических ракет "Искандер-М".

Украинские военные сообщили, что российские удары были нацелены на объекты критической и гражданской инфраструктуры и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях и что украинские силы сбили все восемь "Шахедов" и 18 крылатых ракет.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат сообщил, что процент российских воздушных целей, сбитых украинскими войсками в ночь с 7 на 8 января, не изменился по сравнению с предыдущими более интенсивными российскими ударами, но Украине нужно перехватывать больше российских ракет и беспилотников.

Игнат заявил, что только "специальные средства", такие как системы ПВО "Патриот", могут сбить баллистические ракеты и что украинские силы еще ни разу не сбили крылатую ракету Х-22.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что Украине необходимо укрепить свои возможности ПВО, чтобы лучше защитить гражданское население. Зеленский подчеркнул, что украинские силы перехватили более 70 процентов из более 500 российских ракет и беспилотников, запущенных за последние несколько дней благодаря системам противовоздушной обороны западных партнеров, но этот текущий уровень перехвата недостаточен.

"Западные системы противовоздушной обороны остаются решающими для Украины, поскольку российские войска пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинского ПВО", - считают в ISW.

По оценкам аналитиков, российские и украинские войска участвуют в тактических и технологических гонках для планирования наступления и обороны, в которой обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и модернизируют противовоздушную оборону.

"Продолжение и увеличение западных поставок систем противовоздушной обороны и ракет в Украину имеет решающее значение, поскольку российские силы продолжают экспериментировать с новыми способами проникновения в украинскую ПВО. Включение систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом, в систему противовоздушной обороны Украины имело важное значение для способности Украины защищаться от российских ракет, в том числе баллистических", - подчеркивают в ISW.

Там добавляют, что западные системы ПВО и поставки зенитно-ракетных комплексов Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе также имеют важное значение для защиты растущей оборонной промышленности Украины, поскольку российские войска продолжают наносить удары по промышленным объектам Украины.

Массированные удары по Украине

В ночь на 8 января 2024 года страна-агрессор РФ нанесла массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. ПВО сбило 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Во время массированной ракетной атаки утром 2 января силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 72 воздушных целей из 99.

В ночь на 29 декабря российские оккупанты атаковали разные города Украины "Кинжалами", баллистикой, крылатыми ракетами, дронами. Страна-агрессор РФ применила против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА. Силами ПВО было уничтожено 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.